Presentan en el MAHCH el libro “En un sorbo de café” de Víctor Manuel Espinoza Herrera

Entre aromas de café y relatos que invitan al suspenso, el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal (MAHCH) fue escenario de la presentación del libro En un sorbo de café, del escritor juarense por adopción Víctor Manuel Espinoza Herrera.

Ciudad Juárez, Chih .- La obra reúne historias cortas para leer y contar, donde la vida cotidiana se entrelaza con lo inesperado.

En sus páginas se encuentran personajes como un lobo misterioso y Rebeca, una sobreviviente de la pandemia, dando muestra de la versatilidad del autor para crear atmósferas que atrapan al lector.

Espinoza Herrera, originario de Ciudad Saucillo, Chihuahua, es maestro jubilado con 40 años de servicio en la educación, periodista, conductor de radio y televisión, y promotor cultural.

Su trayectoria literaria inició desde la secundaria y se ha materializado en poemarios, relatos y ensayos, además de su labor en redes sociales a través de espacios como El Taller de Víctor Manuel y Revista Amanecer Juárez.

La directora del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT), Myrna Judith Barajas Martínez, destacó que esta presentación forma parte de los esfuerzos por fortalecer el uso de los espacios culturales de la ciudad y generar una agenda artística que integre a familias juarenses y a la comunidad de El Paso, Texas.

La velada permitió al público acercarse no solo a la obra, sino también al pensamiento del autor, quien reafirmó su convicción de que “sin libros, no hay memoria”.

La entrada fue gratuita y se desarrolló en un ambiente cálido, donde la literatura fue la protagonista.

