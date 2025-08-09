Movil - LB1 -
    Publicidad - LB1 -
    agosto 9, 2025 | 18:14
    InicioTelón

    Presentan en el MAHCH el libro “En un sorbo de café” de Víctor Manuel Espinoza Herrera

    Telón

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    Entre aromas de café y relatos que invitan al suspenso, el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal (MAHCH) fue escenario de la presentación del libro En un sorbo de café, del escritor juarense por adopción Víctor Manuel Espinoza Herrera.

    Ciudad Juárez, Chih .- La obra reúne historias cortas para leer y contar, donde la vida cotidiana se entrelaza con lo inesperado.

    En sus páginas se encuentran personajes como un lobo misterioso y Rebeca, una sobreviviente de la pandemia, dando muestra de la versatilidad del autor para crear atmósferas que atrapan al lector.

    - Publicidad - HP1

    Espinoza Herrera, originario de Ciudad Saucillo, Chihuahua, es maestro jubilado con 40 años de servicio en la educación, periodista, conductor de radio y televisión, y promotor cultural.

    Su trayectoria literaria inició desde la secundaria y se ha materializado en poemarios, relatos y ensayos, además de su labor en redes sociales a través de espacios como El Taller de Víctor Manuel y Revista Amanecer Juárez.

    La directora del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT), Myrna Judith Barajas Martínez, destacó que esta presentación forma parte de los esfuerzos por fortalecer el uso de los espacios culturales de la ciudad y generar una agenda artística que integre a familias juarenses y a la comunidad de El Paso, Texas.

    La velada permitió al público acercarse no solo a la obra, sino también al pensamiento del autor, quien reafirmó su convicción de que “sin libros, no hay memoria”.

    La entrada fue gratuita y se desarrolló en un ambiente cálido, donde la literatura fue la protagonista.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    LOS ANALISTAS 036 | Choque político en Chihuahua: Pérez Cuéllar vs. Bonilla

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Radio  En este episodio de Los...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    México

    Da banderazo Claudia Sheinbaum a la construcción de puentes vehiculares en Colima

    Los puentes que iniciaron obras fueron Tepalcates II, Presa Trancas y El Chical, los...
    Estado

    Trabaja Estado en combatir el rezago histórico en la Sierra Tarahumara

    Con estrategias como “Juntos por la Sierra” y MediChihuahua, la Gobernadora busca reparar la...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.