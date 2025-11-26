Presentan edición especial del libro “El Jefazo” por su 35 aniversario en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

La obra satírica de Pillo reúne los mejores Jefazos publicados durante más de tres décadas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con motivo de su 35 aniversario, el periodista y caricaturista juarense José Alfredo Hernández Ramos, conocido como Pillo, presentará una edición especial de su emblemática obra El Jefazo ¡K-TEMEN!, una recopilación de sátira política que ha retratado —con humor y crítica mordaz— a los personajes más representativos del poder local y nacional durante más de tres décadas.

La presentación se llevará a cabo el próximo miércoles 26 de noviembre a las 6:00 de la tarde en el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal, en Ciudad Juárez, Chihuahua. El evento contará con la participación del Mtro. Raúl Flores Simental, periodista y catedrático de la UACJ, así como del analista político y periodista Raúl Ruiz Gómez, quienes comentarán la relevancia histórica y editorial de esta publicación.

- Publicidad - HP1

El Jefazo ha sido, desde sus inicios, un referente de la crítica política local, abordando con agudeza los excesos, contradicciones y debilidades de quienes han ostentado cargos públicos. Con un estilo directo y cargado de humor, Pillo ha logrado construir una galería de personajes que, entre la caricatura y la realidad, han formado parte del imaginario político de la frontera.

En esta edición especial, Pillo reúne “los menos malos Jefazos”, como él mismo los define, en un volumen que no solo hace reír, sino que invita a la reflexión sobre el ejercicio del poder, la memoria colectiva y la importancia del periodismo crítico en la vida democrática de la ciudad.

El autor ha destacado que esta entrega busca también rendir homenaje a los lectores que han acompañado al personaje durante 35 años, en un contexto de constantes cambios sociales y políticos, pero donde la sátira sigue teniendo un lugar esencial. “Humor con humor se paga”, escribe Pillo en la contraportada de su libro, recordando que la risa sigue siendo una herramienta poderosa para decir verdades incómodas.

Los asistentes podrán adquirir el libro a un costo de $300 pesos por ejemplar. La invitación está abierta al público en general, especialmente a quienes han seguido de cerca la trayectoria de El Jefazo y su papel como testigo incómodo de la vida pública en Juárez.

Con esta edición conmemorativa, Pillo reafirma su lugar como una de las voces más singulares del periodismo gráfico fronterizo, combinando el humor político con una profunda observación del poder y sus jefazos.