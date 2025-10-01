Movil - LB1 -
    octubre 1, 2025
    Presentan a ganadores del Premio Chihuahua Vanguardia en Artes y Ciencias

    Telón

    Redacción ADN / Agencias
    El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Cultura, anunció los nombres de las y los ganadores del Premio Chihuahua Vanguardia en Artes y Ciencias 2025.

    Chihuahua, Chih .- El galardón entrega un estímulo de 100 mil pesos a los mejores proyectos en las categorías de Artes Visuales, Música, Literatura, Periodismo, Ciencias Sociales, Ciencias Biológicas y Ciencias Tecnológicas.

    La lista fue dada a conocer durante la ceremonia de apertura de plicas, que encabezó el director general de Desarrollo Cultural, Gustavo Macedo, con la presencia de la notaria adjunta Teresita Gallegos de la Notaría N° 19, quien dio fe de la legalidad del certámen.

    En la categoría “Ciencias Sociales” resultó vencedora María Fernanda Almada García, con su trabajo “El Estado mexicano como forma política del capital extractivo y criminal de la Sierra Baja Tarahumara”.

    En tanto, para “Composición Musical”, se seleccionó a Esteban Orlando Ávila Estrada con “4 poemas sinfónicos”; en “Artes Visuales/Fotografía”, resultó ganador Andrés Juárez Troncoso con “Los rostros que nadie reclama”.

    Para la categoría “Ciencias Biológicas” se adjudicó el galardón Alejandro Velarde Calderón, con su investigación “Nanovacuna contra la amebiasis: Una enfermedad desatendida que amenaza la salud de las comunidades más vulnerables”.

    En “Ciencias Tecnológicas”, el premio es para Aldair Rey Núñez con su trabajo “Modelo de predicción y prevención de suicidios en el estado de Chihuahua a través del uso de la IA”.

    Gustavo Cabullo Madrid fue el seleccionado en la categoría de “Periodismo”, con su trabajo “La cárcel de los que no corren: La trampa legal que encarcela a los Rarámuri”.

    Héctor Arturo Sánchez Martínez se alzó con su novela “Las uñas largas de Nerval” en la categoría de “Literatura”, y Diana Patricia Moreno Vargas ganó con “Aporos” en la categoría “Artes Escénicas/Danza”.

    Con 44 ediciones, el Premio Chihuahua Vanguardia en Artes y Ciencias es considerado como la distinción más importante que otorga el Estado al reconocer la labor destacada de artistas, científicos, creadores y académicos que expande el conocimiento y desarrollo para la entidad.

    La ceremonia de premiación tendrá lugar el próximo jueves 20 de noviembre a las 19:00 horas con lugar a definir.

