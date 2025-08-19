Presenta Secretaría de Cultura un encuentro musical en Chihuahua

Publicidad - LB2 -

La Secretaría de Cultura de México ha lanzado una invitación a creadores musicales, artistas y al público en general para participar en el evento inaugural de “Norte Sonoro: Encuentro de Jazz en la Frontera”. Este evento busca celebrar y promover el jazz en la región, comenzando con una clase magistral a cargo del reconocido multiinstrumentista chihuahuense Adrián Terrazas-González.

Chihuahua, Chih (ADN/Staff) .- La masterclass, titulada “Improvisación, composición y ensamble”, se llevará a cabo el martes 19 de agosto en el Teatro de Cámara “Fernando Saavedra”, de 11:00 a 13:00 horas. Durante esta sesión, Terrazas-González abordará conceptos fundamentales en el proceso creativo musical, ofreciendo a los asistentes una oportunidad única para aprender de su experiencia y conocimiento en el campo.

Además de la clase magistral, el evento incluirá un concierto didáctico gratuito que se realizará de 18:00 a 21:00 horas. En este concierto, el público tendrá la oportunidad de interactuar con el artista, plantear preguntas y profundizar en los temas tratados durante la masterclass. Esta dinámica busca fomentar un ambiente de aprendizaje y conexión entre el artista y los asistentes.

Adrián Terrazas-González es un saxofonista de renombre internacional, conocido por su participación en la banda “The Mars Volta”. Actualmente, lidera el proyecto “Pelirroja”, un laboratorio sonoro que fusiona la improvisación, la música electrónica y el jazz experimental. Su trayectoria y versatilidad lo convierten en un referente en el ámbito musical, lo que añade un valor significativo a este encuentro.

La Secretaría de Cultura también ha destacado la importancia de “Norte Sonoro” como un proyecto que llevará el ritmo del jazz a la frontera, comenzando en la ciudad de Chihuahua. Este esfuerzo busca enriquecer la oferta cultural de la región y brindar a los ciudadanos la oportunidad de explorar nuevos géneros musicales.

Para más información sobre la programación y actividades de “Norte Sonoro”, se invita a la ciudadanía a seguir las redes sociales de la Secretaría de Cultura, donde se publicarán actualizaciones y detalles sobre futuros eventos. Este encuentro representa una excelente oportunidad para los amantes de la música y aquellos interesados en el desarrollo artístico en la región.

