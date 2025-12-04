Presenta IPACULT la edición 28 del Festival de la Ciudad en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Del 5 al 14 de diciembre se celebrarán los 366 años de la fundación con arte, música, teatro y exposiciones.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En el marco de los 366 años de la fundación de Ciudad Juárez, el Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) presentó oficialmente el programa de actividades del Festival de la Ciudad, que en su edición número 28 se propone llenar de vida cultural los espacios públicos más representativos de la frontera. El evento se llevará a cabo del 5 al 14 de diciembre, con una agenda diversa y totalmente gratuita para el público.

Durante la presentación, Ogla Liset Olivas, encargada del despacho de IPACULT, destacó que esta edición fue posible gracias a la colaboración entre artistas locales, gestores culturales y el personal del instituto, con el respaldo del Gobierno Municipal. Señaló que el enfoque de este año busca reconocer e impulsar el talento juarense, como parte de un esfuerzo por fortalecer la identidad cultural de la ciudad.

“Logramos una cartelera que refleja el esfuerzo conjunto y que da espacio al talento juarense que está dejando huella en nuestra cultura fronteriza”, expresó Olivas. Entre los eventos más esperados se encuentra el concierto del grupo La Garfield acompañado por María Centeno, así como diversas propuestas teatrales y exposiciones de gran valor histórico y artístico.

La agenda incluye más de 15 actividades culturales y artísticas, entre las que destacan las exposiciones “Retrospectiva” y “Exhacienda Santa Inés: Tierra de Cambios, Arquitectura y Memoria”. En el ámbito escénico, los montajes “Hey Pachuco” y “La vida inútil de Pito Pérez” darán vida a las tablas juarenses, llevando al público a reflexionar sobre temas sociales y culturales desde una perspectiva artística.

Las sedes seleccionadas para el festival son espacios que han marcado la historia cultural de Ciudad Juárez, como el Auditorio Benito Juárez, el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal, el Centro Cultural Ernesto Ochoa Guillemard, la Sala de Arte Germán Valdés “Tin Tan” y el Centro Municipal de las Artes. La diversidad de recintos busca acercar la cultura a distintos sectores de la ciudad y facilitar el acceso a las actividades.

Por su parte, la regidora Martha Patricia Mendoza Rodríguez, coordinadora de la Comisión de Cultura, hizo un llamado a los medios de comunicación para que se sumen a la difusión del festival y de los proyectos que IPACULT está impulsando. Afirmó que se trata de una etapa renovada para el instituto, con propuestas sólidas que apuntan a consolidar el desarrollo cultural de Juárez.

El Festival de la Ciudad se ha consolidado como una tradición juarense que combina el legado histórico con expresiones contemporáneas, fortaleciendo el tejido cultural local y brindando espacios para el encuentro, la reflexión y el disfrute artístico. La cartelera completa está disponible a través de las redes sociales y canales oficiales del IPACULT.

