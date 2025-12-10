Presenta IPACULT función de danza folclórica “Raíces del Pueblo” este sábado en el CMA

Publicidad - LB2 -

Una gala dancística con música en vivo se ofrecerá este 13 de diciembre al mediodía, como parte del Festival de la Ciudad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La riqueza del folclor mexicano subirá al escenario del Centro Municipal de las Artes (CMA) este sábado 13 de diciembre a las 12:00 del mediodía, con la presentación de la función “Raíces del Pueblo”, como parte de la programación del Festival de la Ciudad, organizado por el Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT).

El evento estará a cargo de la agrupación de danza Mihtotiani, bajo la dirección de Judith Montes de Oca y David Montes, quienes han consolidado a este colectivo como uno de los principales exponentes del ballet folclórico en la región. La propuesta artística busca rendir homenaje a las raíces culturales mexicanas, a través de cuadros coreográficos que combinan disciplina, tradición y expresión escénica.

La función contará además con música en vivo interpretada por el grupo Alas de Quetzal, lo que añadirá un componente ceremonial y emotivo a cada pieza, generando una conexión más intensa entre el público y las expresiones culturales representadas. Este ensamble entre música y danza refuerza la experiencia estética y permite apreciar el nivel técnico de los ejecutantes.

Mihtotiani ha formado a varias generaciones de bailarines que han representado a Ciudad Juárez en distintos foros locales, nacionales e internacionales, promoviendo el folclor como una forma de identidad y pertenencia. La agrupación ha sido reconocida por su constancia y por mantener vivo un repertorio tradicional que evoluciona sin perder su esencia.

“Raíces del Pueblo” forma parte de las actividades gratuitas de la vigésimo octava edición del Festival de la Ciudad, que celebra los 366 años de la fundación de Ciudad Juárez. El festival ha incluido una programación diversa con eventos culturales, artísticos y recreativos orientados a distintos públicos, con énfasis en el talento local.

La celebración culminará el domingo 14 de diciembre con el Gran Desfile Internacional Conmemorativo, un evento que cerrará con un despliegue festivo esta edición del festival, reafirmando el compromiso de las instituciones culturales por preservar y difundir el patrimonio artístico de la frontera.

