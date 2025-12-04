Movil - LB1A -
    Presenta Festival de la Ciudad la obra “Hey Pachuco” en homenaje al legado fronterizo

    La función se realizará este sábado 6 de diciembre a las 3:00 p.m. en la Sala de Arte Germán Valdés “Tin Tan”.

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En una celebración al estilo, la resistencia y la identidad fronteriza, el Festival de la Ciudad presentará este sábado 6 de diciembre la puesta en escena “Hey Pachuco”, una obra que rinde homenaje al histórico movimiento pachuco. La función, con entrada gratuita, tendrá lugar a las 3:00 de la tarde en la Sala de Arte Germán Valdés “Tin Tan”, recinto emblemático que lleva el nombre del ícono juarense que popularizó esta estética y filosofía de vida.

    Organizado por el Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT), el montaje forma parte de la edición número 28 del festival, que conmemora los 366 años de la fundación de Ciudad Juárez. La obra propone una experiencia escénica que recupera la memoria colectiva del pachuquismo, no solo como moda o expresión juvenil, sino como fenómeno social cargado de identidad, resistencia y simbolismo cultural.

    “Hey Pachuco” nace del proyecto “Amor Pachuco”, una intervención cultural enfocada en recopilar testimonios, anécdotas y recuerdos de quienes vivieron o heredaron este movimiento que marcó profundamente la historia urbana de la frontera. A través del teatro, la obra reconstruye y reinterpreta estas vivencias, estableciendo un puente entre el pasado y las nuevas generaciones.

    Más que un simple homenaje, la puesta en escena se convierte en un acto de reivindicación: rescata la voz de quienes fueron estigmatizados por su forma de vestir, hablar o actuar, y subraya la vigencia del mensaje pachuco como símbolo de orgullo, diferencia e identidad en contextos de discriminación y uniformidad cultural.

    El IPACULT subraya que esta obra representa una mirada crítica y afectiva hacia una época que sigue viva en la memoria colectiva de Ciudad Juárez, y que forma parte esencial del carácter fronterizo. “El pachuco no ha muerto, se ha transformado”, parece decir la obra, al invitar al público a reflexionar sobre la importancia de preservar y revalorar los símbolos culturales que han dado forma a la ciudad.

    La función se suma a la amplia programación gratuita del Festival de la Ciudad, que incluye teatro, música, danza, ópera, exposiciones, circo y más, con la participación de artistas locales y nacionales. Esta edición busca fortalecer el sentido de pertenencia y celebrar el cruce entre historia y contemporaneidad que define a la ciudad.

    La ciudadanía está invitada a ser parte de esta experiencia única, en un escenario cargado de historia como lo es la Sala “Tin Tan”, lugar ideal para recordar que la cultura pachuco, al igual que Ciudad Juárez, sigue reinventándose y dejando huella.

