Presenta Club Activo 20-30 de Ciudad Juárez su tradicional Don Juan “Aranceles” Tenorio

Con 66 años de historia, la obra mezcla comedia e ironía en beneficio de la niñez juarense.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En una de las tradiciones teatrales más longevas del norte del país, el Club Activo 20-30 de Ciudad Juárez presentará este fin de semana su clásica puesta en escena de Don Juan Tenorio, que en esta ocasión llega bajo el título “Don Juan Aranceles Tenorio”, una adaptación satírica cargada de humor, crítica y picardía local. La temporada número 66 de esta comedia con causa se realizará en el Auditorio Cívico Benito Juárez, del 31 de octubre al 2 de noviembre.

Desde hace más de seis décadas, esta obra ha sido un referente cultural juarense que, además de entretener al público con versiones únicas del drama clásico de José Zorrilla, recauda fondos para apoyar a la niñez de Ciudad Juárez, uno de los ejes de trabajo más importantes del Club Activo 20-30. La agrupación ha sido reconocida en múltiples ocasiones por su labor social, particularmente en áreas como salud, educación y bienestar infantil.

La función inaugural será este viernes 31 de octubre a las 8:00 pm, seguida por dos funciones el sábado 1 de noviembre (5:00 pm y 8:00 pm) y otras dos el domingo 2 de noviembre en los mismos horarios. La cooperación general es de $200 pesos, y los boletos pueden adquirirse en Sounds Río Grande Mall, Mueblerías Portillo Sucursal San Lorenzo, en las taquillas del teatro y también a través de WhatsApp al 656 285-9722.

Con un elenco conformado por actores locales, miembros del propio club y colaboradores voluntarios, la puesta en escena de este año promete una crítica ingeniosa y actual, en la que los “aranceles” del título sugieren una mezcla entre romance, burocracia y política, todo envuelto en la estructura del clásico Don Juan. Cada temporada, la obra se reinventa con referencias contemporáneas, personajes renovados y un guion que provoca tanto risas como reflexión.

La actividad es parte de una serie de eventos anuales que el Club Activo 20-30 organiza para recabar fondos con el objetivo de financiar campañas de atención médica, entrega de útiles escolares y programas de apoyo psicológico y nutricional para niñas y niños en situación vulnerable.

Este montaje, más allá de su valor artístico, representa también un símbolo de resistencia cultural y compromiso comunitario, al mantenerse vigente durante más de medio siglo en una ciudad fronteriza donde las expresiones culturales enfrentan retos diversos. La comunidad juarense ha respondido con entusiasmo a lo largo de los años, consolidando esta tradición como una cita obligada del calendario cultural local.

La invitación está abierta al público en general para disfrutar de una noche de teatro, risa y solidaridad. Porque como cada año, reír con Don Juan también es ayudar a quienes más lo necesitan.