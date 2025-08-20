No te pierdas la inauguración de la exposición pictórica “Rompiendo paradigmas”

Publicidad - LB2 -

El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) invita a la ciudadanía a la inauguración de la exposición pictórica “Rompiendo paradigmas”, del joven artista infantil Sebastián Domínguez, que tendrá lugar el próximo jueves 21 de agosto a las 5:00 de la tarde en el Centro Municipal de las Artes (CMA).

Ciudad Juárez, Chih .- La muestra permanecerá abierta al público hasta el 4 de septiembre.

Con apenas 11 años de edad, Sebastián ha encontrado en la pintura un medio profundo de expresión, pues fue diagnosticado con autismo en 2017, pasó cinco años dentro del espectro no verbal; sin embargo, hoy es un niño verbal y funcional en diversas áreas como el aprendizaje, la motricidad, lo sensorial y el trabajo en equipo.

Su lenguaje literal le permite interpretar el mundo con una mirada única, la cual refleja en cada una de sus obras.

La exposición no solo resalta el talento emergente de un joven artista, sino que también plantea una reflexión social sobre la importancia de derribar estereotipos en torno al autismo.

A través de sus creaciones, Sebastián invita a la sociedad a reconocer que esta condición no limita el desarrollo personal ni la creatividad artística.

La directora del IPACULT, Myrna Judith Barajas Martínez, destacó que esta iniciativa forma parte de los programas culturales del instituto que buscan fomentar la inclusión, acercar el arte a la ciudadanía y ofrecer espacios de exhibición a artistas locales.

“El arte es un puente de encuentro que enriquece a la comunidad y abre la puerta a la diversidad de talentos”, señaló Barajas Martínez.

Con este tipo de proyectos, el Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Cruz Pérez Cuéllar reafirma su compromiso con la construcción de una cultura más incluyente, donde la diversidad de capacidades sea reconocida como motor de creatividad y enriquecimiento social.

La muestra “Rompiendo paradigmas” es una oportunidad para que la comunidad juarense se acerque al talento de un joven artista que, con sensibilidad y determinación, desafía límites y transforma percepciones a través del arte.

El Centro Municipal de las Artes se encuentra en la antigua Presidencia Municipal, atrás de la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe, en la Zona Centro de la ciudad.

