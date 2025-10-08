¡No te pierdas el Oculto Film Fest este 1 y 2 de noviembre!

Publicidad - LB2 -

El Gobierno del Estado, a través del Buró de Convenciones de Chihuahua, invita a la comunidad fanática del cine de terror, a disfrutar de la séptima edición del Oculto Film Fest, que se llevará a cabo de forma gratuita, los próximos 1 y 2 de noviembre en el Centro Cultural Paso del Norte, en un horario de 16:00 a 22:00 horas.

Ciudad Juárez, Chih .- Cabe Tejeda, director del Oculto Film Fest, señaló que impulsar este tipo de proyectos es fundamental para fortalecer la identidad cultural y promover el talento local, al tiempo que se fomenta el turismo cinematográfico.

Asimismo, destacó que el festival busca incentivar el ecosistema de la industria cinematográfica en la frontera, al ofrecer un espacio de encuentro entre creadores, productores y amantes del séptimo arte, que permita generar nuevas oportunidades de desarrollo profesional.

Por su parte, Guadalupe Ramírez Alarcón, ejecutiva del Segmento Corporativo del Buró de Convenciones de Chihuahua, informó que el evento generará una derrama económica estimada de 700 mil pesos, principalmente en el sector hotelero, restaurantero y de servicios locales, gracias a la llegada de visitantes nacionales e internacionales.

En esta edición, el festival proyectará 26 largometrajes y cortometrajes, seleccionados de entre más de 300 proyectos provenientes de países como México, España, Canadá, Japón, Israel y Estados Unidos.

La cartelera también incluye la participación de reconocidos cineastas y directores, entre ellos Humberto Busto, Rigoberto Castañeda y Geraldine Balcázar, quienes compartirán su experiencia dentro de la industria y ofrecerán talleres especializados sobre el arte cinematográfico.

Durante el encuentro, también se reconocerá a los ganadores en las categorías de Mejor Largometraje, Mejor Cortometraje, Mejor Actor, Mejor Actriz, Mejor Director y Favorito de la Audiencia, quienes recibirán una estatuilla en forma de veladora, ícono representativo del Oculto Film Fest.

Al ser un evento de carácter binacional, el festival también contará con una proyección especial en El Paso, Texas, los días 24 y 25 de octubre en el Plaza Theater, con un costo de recuperación de 7 dólares por boleto.

