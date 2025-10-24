No te pierdas el Festival del Día de Muertos “Almas del Desierto”

Publicidad - LB2 -

El Gobierno del Estado, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC) y en coordinación con la Subsecretaría de Cultura, invita a la ciudadanía a sumarse a las actividades culturales que se llevarán a cabo con motivo del Día de Muertos.

Ciudad Juárez, Chih .- La cita es el próximo viernes 1 de noviembre en el Parque Central Poniente, a partir de las 17:00 horas, como parte del Festival “Almas del Desierto”.

La subsecretaria de DHyBC, Austria Galindo, destacó que este evento tiene como propósito celebrar las tradiciones y costumbres mexicanas, fomentando la unión familiar y el sentido de pertenencia entre las y los juarenses.

La primera convocatoria corresponde al Concurso de Altares, dirigido a escuelas, universidades, dependencias, empresas, asociaciones civiles y grupos ciudadanos de los centros comunitarios, con fecha límite de registro al 28 de octubre.

En esta categoría se estima la participación de más de 110 equipos que rendirán homenaje a sus seres queridos a través de montajes tradicionales.

En el Concurso de Tumbas se prevé la participación de más de 25 equipos, quienes deberán recrear de manera simbólica una tumba tradicional del Día de Muertos con elementos característicos de la cultura mexicana.

El Concurso de Catrinas y Catrines está dirigido a personas de entre 12 y 29 años que podrán demostrar la importancia de esta festividad mediante su vestimenta, maquillaje y creatividad escénica, con una participación estimada de 30 concursantes en categoría individual.

Se invita a la comunidad a participar en el Concurso de Calaveritas Literarias, enviando sus textos al correo electrónico [email protected], en los que podrán expresar de forma creativa el espíritu humorístico de esta tradición.

Como parte del festival, y en colaboración con el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua (ICATECH), se impartirán dos talleres gratuitos: uno de florería tradicional para rescatar las prácticas artesanales del Día de Muertos y otro de maquillaje y personificación alusiva a la celebración.

Para cada convocatoria, la SDHyBC destinará una bolsa total de premios en efectivo de 24 mil pesos, distribuidos en 3 mil pesos para el primer lugar, 2 mil pesos para el segundo lugar y mil pesos para el tercer lugar.

Los ganadores serán anunciados el 1 de noviembre a las 20:00 horas en el Parque Central Poniente, una vez emitido el veredicto del jurado.

De manera complementaria, ese mismo día a las 19:00 horas, se llevará a cabo la Caminata Literaria “Destierros” en la Biblioteca del Parque Central, con el propósito de acercar a la comunidad a la literatura y al arte mediante la narración de cuentos inspirados en la tradición oral y la mitología mexicana.

Para mayores detalles e información sobre los registros, la ciudadanía puede consultar las redes sociales oficiales de la SDHyBC y de la Secretaría de Cultura.

