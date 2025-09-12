Movil - LB1 -
    septiembre 12, 2025 | 13:29
    No te pierdas el espectáculo de danza “Toritos de México” este sábado

    Telón

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    El folclor y la fiesta se harán presentes este fin de semana en Ciudad Juárez con el espectáculo “Toritos de México: Donde braman los sones”, que se presentará mañana sábado 13 a las 11:00 de la mañana en el foro “Maestra Claudia Gutiérrez Chaparro” del Centro Municipal de las Artes (CMA).

    Ciudad Juárez, Chih .- El evento es una invitación del Gobierno Municipal, a través del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT), para que la comunidad juarense disfrute de la riqueza dancística del país en un montaje a cargo de la Compañía de Danza “México, Fiesta y Tradición”, dirigida por Lilia del Rocío Ruvalcaba Rizo y Carlos Guerrero Mercado.

    El espectáculo propone un recorrido por distintas regiones de México, hiladas por la fuerza simbólica del toro en las tradiciones populares y el carácter festivo de los sones.

    Cada presentación de esta temporada incluye variaciones en su repertorio, lo que garantiza al público una experiencia fresca y renovada en cada función, mostrando nuevas coreografías y expresiones de la danza tradicional.

    Con más de 23 años de trayectoria, la Compañía de Danza “México, Fiesta y Tradición” se ha consolidado como un referente cultural de Ciudad Juárez, representando al municipio en escenarios locales, estatales, nacionales e internacionales.

    La agrupación está integrada por alumnos y exalumnos del CMA, así como por miembros de la comunidad fronteriza, desde niños hasta adultos, quienes reciben formación artística en disciplinas como danza contemporánea, zapateado español, expresión corporal y folclor mexicano, todo de manera gratuita.

    La directora del IPACULT, Myrna Judith Barajas Martínez, subrayó que esta iniciativa busca “dar a conocer a la sociedad fronteriza nuestra historia, folclor y tradiciones a través de la danza y al mismo tiempo, acercar al público al CMA y continuar con la formación de jóvenes ejecutantes en esta disciplina”.

    Con propuestas como “Toritos de México”, el Gobierno Municipal y el IPACULT reafirman su compromiso de acercar el arte a la ciudadanía y preservar las tradiciones que dan identidad y orgullo a la cultura mexicana.

