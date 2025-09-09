Niños de primaria explorarán la historia en el MAHCH

Publicidad - LB2 -

El Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal (MAHCH) se prepara para recibir este miércoles 10 de septiembre a los alumnos de la Escuela Primaria Emiliano Zapata, quienes participarán en una jornada cultural como parte del programa “Asómate al Museo” que impulsa el Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT).

Ciudad Juárez, Chih .- La visita comenzará a las 2:00 de la tarde e incluirá un recorrido guiado por las salas permanentes del recinto, donde los estudiantes podrán conocer exposiciones emblemáticas como Paquimé, Entorno Natural, Dunas de Samalayuca, Petrograbados y Jornada Mogollón.

- Publicidad - HP1

El recorrido será conducido por especialistas que adaptarán la experiencia al nivel de los niños para garantizar que cada explicación sea clara, dinámica y entretenida.

Además de descubrir las piezas y vestigios que resguardan la memoria cultural de la región, los pequeños exploradores también tendrán la oportunidad de visitar el jardín del museo, donde se exhiben réplicas de culturas mesoamericanas y una representación de Paquimé.

Como parte de la actividad, los estudiantes participarán en talleres interactivos de máscaras, petrograbados con café y creación de réplicas de culturas antiguas con plastilina, diseñados para que el aprendizaje se convierta en una experiencia lúdica y creativa.

Myrna Judith Barajas Martínez, directora del IPACULT, explicó que este programa busca acercar a los niños de nivel básico al mundo de los museos mediante visitas guiadas, cuentos y juegos que despierten su interés por la historia, el arte y la cultura.

“El objetivo es que los niños aprendan de manera divertida, pero también que desarrollen un vínculo emocional con nuestro patrimonio cultural”, señaló Barajas Martínez.

La iniciativa, impulsada por el Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, refleja el compromiso de fortalecer la educación cultural y fomentar en las nuevas generaciones el aprecio por la riqueza histórica y artística de Ciudad Juárez.

Con acciones como esta, el IPACULT reafirma que aprender puede ser tan emocionante como jugar, y que los museos son espacios vivos donde el pasado inspira el futuro.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.