Mujeres llenan de voz y memoria la presentación del libro ¿Y si te hablo de mí?

Con una gran asistencia, el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal (MAHCH) se convirtió en el punto de encuentro para la presentación del libro ¿Y si te hablo de mí?, una publicación que refleja el esfuerzo y la valentía de 16 mujeres que encontraron en la escritura un espacio de expresión y sanación.

Ciudad Juárez, Chih .- El evento organizado por el Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT), reunió a decenas de personas que acudieron para acompañar a las autoras en este logro colectivo, resultado de los talleres Literaturas del yo, impartidos en Casa Amiga “Esther Chávez Cano” y en el Instituto Municipal de las Mujeres (IMM).

Estos espacios ofrecieron la oportunidad a mujeres que enfrentaron violencia intrafamiliar de transformar sus experiencias en textos literarios, dando voz a sentimientos, memorias y reflexiones que ahora quedan plasmadas en esta obra.

La recopilación de los escritos estuvo a cargo de la escritora y tallerista Verónica Palafox Sandoval, quien realizó la edición del material.

Con este trabajo surge la ópera prima del grupo, una obra íntima y colectiva que no solo busca narrar experiencias personales, sino también abrir un camino de esperanza para otras mujeres que atraviesan procesos similares.

Los asistentes destacaron la importancia de este tipo de iniciativas que, más allá de su valor literario, funcionan como una herramienta terapéutica y de reconocimiento social.

La directora del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT), Myrna Judith Barajas Martínez, subrayó que proyectos como este fortalecen el tejido cultural de la ciudad, pues vinculan a creadoras, promotores y gestores en un esfuerzo común.

“Queremos generar una agenda que permita a las familias juarenses y a nuestros vecinos de El Paso, Texas disfrutar de espacios culturales, presentaciones, conversatorios y exhibiciones que enriquezcan nuestra vida comunitaria”, señaló la funcionaria.

La presentación del libro ¿Y si te hablo de mí? no solo representó un paso importante en la carrera de estas 16 mujeres como autoras, sino también un ejemplo de cómo la cultura puede abrir caminos hacia la resiliencia.

