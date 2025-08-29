Llevarán Caravana Cultural “Tirando Paro con la Red” al CIDESES Lucio Blanco

Publicidad - LB2 -

El arte y la música llegarán este sábado a la juventud con la Caravana Cultural “Tirando Paro con la Red”, organizada por el Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT), que tendrá como sede el Centro de Investigaciones Desarrollo de Proyectos Sociales, Educativos y de Salud A.C. (CIDESES) Lucio Blanco, a partir de las 12:00 del mediodía.

Ciudad Juárez, Chih .– El evento reunirá a distintos talentos locales como Sinergia SIDESES, Grupo Alto Legado, Rondalla Los Abandonados, DKE Retro Band y Elegancia Prohibida. Además, se contará con la energía del rap y el breakdance de Skritor 7, Odiko y BBOY Supa, creando un ambiente pensado para toda la familia.

La directora del IPACULT, Myrna Judith Barajas Martínez, señaló que el propósito de este programa es causar un impacto positivo en la comunidad a través de la música y ofrecer espacios de sano esparcimiento, acercando el arte y la cultura a los diferentes contextos de la ciudad.

Además de la oferta artística, los asistentes podrán acceder a servicios y programas del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Juárez (DIF) y de la Dirección de Centros Comunitarios, reforzando así el vínculo entre cultura, bienestar social y comunidad.

El programa Caravanas Culturales se ha consolidado como un espacio dinámico que no solo ofrece espectáculos musicales, sino también talleres dirigidos a niños y jóvenes en disciplinas como música, danza y artes visuales.

Estas actividades buscan fomentar la creatividad, impulsar el aprendizaje y fortalecer la inclusión.

De igual forma, las caravanas tienen como misión transformar y rescatar espacios a través de las expresiones artísticas, revitalizando zonas que han sido olvidadas y generando un sentido de pertenencia entre los vecinos.

Con esta nueva edición, el Gobierno Municipal y el IPACULT reafirman su compromiso de acercar el arte y la cultura a cada rincón de la ciudad, celebrando la diversidad y fortaleciendo los lazos comunitarios.

