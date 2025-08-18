Llegarán el rock y el cine a la colonia El Mezquital con la proyección de “Escuela de Rock”

Publicidad - LB2 -

El programa Ciclos de Cine de Verano del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) continúa su recorrido por la ciudad y este miércoles 20 de agosto llevará a la colonia El Mezquital la divertida y energética película Escuela de Rock.

Ciudad Juárez, Chih .- La función será a las 6:00 de la tarde en el Parque El Mezquital, ubicado entre las calles Mezquite Blanco y Almendro, con acceso gratuito.

Estrenada en 2003 y dirigida por Richard Linklater, Escuela de Rock es una comedia musical protagonizada por Jack Black, quien interpreta a Dewey Finn, un guitarrista con grandes aspiraciones que, tras ser expulsado de su banda, se hace pasar por profesor sustituto.

Sin seguir las reglas tradicionales, decide enseñar a un grupo de alumnos de quinto grado el poder del “rock & roll de alto voltaje”, transformando no solo sus habilidades musicales, sino también su confianza y trabajo en equipo.

La directora del IPACULT, Myrna Judith Barajas Martínez, destacó que este programa “lleva la magia del cine a diferentes puntos de la ciudad, transformando plazas, parques y espacios abiertos en salas de cine para todos. Con un enfoque accesible e inclusivo, buscamos acercar el séptimo arte a la comunidad y promover la convivencia en los espacios públicos”.

Ciclos de Cine de Verano se realiza cada miércoles en distintas colonias de Ciudad Juárez, con una selección de películas para todas las edades y temáticas de superación personal.

Entre los títulos programados se encuentran El estudiante, Con ganas de triunfar y Juego de honor, cintas que, además de entretener, transmiten mensajes positivos y motivadores.

La invitación está abierta para que familias, amigos y vecinos se reúnan y disfruten de una experiencia cinematográfica única, que combina entretenimiento, cultura y comunidad.

El IPACULT recuerda que las proyecciones son al aire libre y gratuitas, por lo que se recomienda llevar sillas, cobijas o cualquier accesorio que haga más cómoda la velada.

Con estas actividades, el Gobierno Municipal y el IPACULT reafirman su compromiso de acercar el arte y la cultura a todos los rincones de la ciudad, demostrando que el cine no solo se ve en salas comerciales, sino que también puede disfrutarse en el corazón de cada colonia.

