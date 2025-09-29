Movil - LB1 -
    septiembre 29, 2025
    Llegará programa “Expresarte ¡es tu derecho!” a la Primaria Aurelia Calderón de Escobar

    Telón

    POR Redacción ADN / Agencias
    Con el firme propósito de acercar el arte y la cultura a la niñez juarense, el Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) llevará este martes 30 de septiembre a la Escuela Primaria Aurelia Calderón de Escobar su programa “Expresarte ¡es tu derecho!”, una iniciativa que combina creatividad, diversión y aprendizaje sobre los derechos de la infancia.

    Ciudad Juárez, Chih .- Desde las 8:00 de la mañana, las y los alumnos participarán en una jornada llena de actividades diseñadas para fomentar su desarrollo integral, en la que tendrán la oportunidad de expresarse libremente mientras fortalecen su identidad y confianza.

    La propuesta incluye talleres de canto, creación de máscaras, alebrijes, origami, títeres de dedo, hip hop, escultura en plastilina y educación vial, todo con un enfoque participativo y pedagógico.

    Además, se realizarán dinámicas como un cuentacuentos interactivo con “Morfeo, el monstruo come pesadillas”, una lotería temática sobre los derechos de los niños, juegos tradicionales como serpientes y escaleras, y actividades físicas que promueven el bienestar y la convivencia.

    El programa cuenta con el respaldo del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA Juárez), y forma parte del compromiso del Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, de garantizar a la niñez fronteriza no solo acceso a la educación formal, sino también a experiencias culturales que enriquezcan su vida diaria.

    Myrna Judith Barajas Martínez, directora del IPACULT, destacó la relevancia de estas iniciativas: “Nuestro objetivo es que, a través del arte y la cultura, los niños y niñas conozcan sus derechos humanos y se sientan empoderados”.

    Con cada edición, “Expresarte ¡es tu derecho!” se consolida como un puente entre la cultura y la infancia, llevando a las escuelas un mensaje de alegría, conocimiento y conciencia a través del arte.

    A Diario Network

