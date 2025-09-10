Llegará Caravana Cultural a Zaragoza con una gran Fiesta Mexicana

Publicidad - LB2 -

El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) anunció que este sábado 13 de septiembre llevará al Centro Comunitario de Zaragoza la Caravana Cultural “Fiesta Mexicana en Zaragoza”, un evento que busca promover el arte, la cultura y el sentido de comunidad a través de espectáculos de calidad y actividades para todas las edades.

Ciudad Juárez, Chih .- La jornada iniciará a las 5:00 de la tarde con un programa artístico que reunirá el talento local y regional.

Entre los participantes se encuentran la Banda Sinfónica de Zaragoza, el cantante Alejandro Maldonado, la Compañía de Danza del CMA “México Fiesta y Tradición”, el Mariachi Norteño “Arriba Juárez” y la Banda “La Incomparable”.

Además del programa musical, los asistentes podrán acceder a distintos servicios comunitarios ofrecidos por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Juárez (DIF Municipal), la Dirección de Atención de Bienestar Animal (DABA) y la Dirección General de Centros Comunitarios, reforzando así el carácter integral del evento.

La directora del IPACULT, Myrna Judith Barajas Martínez, destacó que el programa “Caravanas culturales” es una iniciativa vibrante diseñada para enriquecer la vida comunitaria a través del arte.

“Este espacio dinámico incluye participaciones musicales en vivo, donde diversos artistas se presentan para compartir su talento y conectar con el público. Además, se ofrecen talleres artísticos dirigidos a niños y jóvenes, fomentando la creatividad y el aprendizaje en áreas como la música, la danza y las artes visuales”, señaló.

Barajas Martínez subrayó también que la misión de las Caravanas es transformar entornos, rescatar espacios y generar sentido de pertenencia en la ciudadanía.

“Al integrar el arte en la comunidad, buscamos fortalecer los lazos sociales, celebrar nuestra diversidad cultural y proporcionar un espacio donde todos puedan disfrutar y participar en la riqueza del arte”, afirmó.

Con este evento, el Gobierno Municipal y el IPACULT reafirman su compromiso de acercar la cultura a todos los rincones de Juárez, consolidando a Zaragoza como un punto de encuentro donde la tradición mexicana y la expresión artística se dan la mano para celebrar juntos la identidad y el orgullo comunitario.

