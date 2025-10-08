Llega “Iba matando canallas” al Auditorio Benito Juárez

Publicidad - LB2 -

El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) invita al público a disfrutar de la puesta en escena “Iba matando canallas”, una creación del reconocido dramaturgo juarense Edeberto “Pilo” Galindo y que se presenta como parte del programa “Salvemos los lunes de teatro”.

Ciudad Juárez, Chih .- La función será el próximo lunes 13 de octubre a las 7:00 de la tarde en el Auditorio Cívico Municipal Benito Juárez, con entrada gratuita y clasificación B, dirigida a adolescentes y adultos.

Bajo la dirección de Pilo Galindo, con la colaboración de Jesús Cazares y Laura Galindo Rodríguez (asistente de dirección y diseño de producción), la obra se inspira en una canción de Silvio Rodríguez para construir una historia que reflexiona sobre la memoria colectiva, los movimientos estudiantiles y los ciclos sociales que parecen repetirse en la historia del país.

La puesta en escena forma parte del proyecto teatral “Asalto a la memoria”, una serie de obras que parten del levantamiento armado del 23 de septiembre de 1965 en Madera, Chihuahua y que exploran la transformación política y social de México desde una perspectiva crítica y emocional.

El elenco está integrado por Ian Rubio, Miguel Durán, Fernando Catalán, Abril Soto, Mauricio Velázquez, Alexis Durán, Alain Valerio Cervantes, Israel Navarro, Francisco Limón, “El Chetos” Rodríguez, Alondra Silva, Gisselle López e Israel Necreba.

Edeberto “Pilo” Galindo, originario de Ciudad Juárez y fundador del Taller de Teatro 1939, hoy 1939 Teatro Norte A.C., cuenta con una trayectoria de más de 35 años y la autoría de más de 70 obras teatrales, entre las que destacan El Zurdo, Dios en Disputa, Puente Negro, Lomas de Poleo, El Diputado y Curva Peligrosa.

Ganador de múltiples reconocimientos nacionales e internacionales, entre ellos el Premio Bellas Artes de Dramaturgia Juan Ruiz de Alarcón, el Premio Chihuahua de Literatura, el Premio Emilio Carballido y el Premio Víctor Hugo Rascón Banda, Galindo es además miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte (SNCA).

La directora del IPACULT, Myrna Judith Barajas Martínez, destacó que por instrucción del Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, se promueven actividades culturales que fomenten la reflexión social a través del arte.

“Buscamos que el teatro no solo entretenga, sino que también despierte conciencia y recuerde los hechos históricos que nos definen como sociedad”, subrayó la funcionaria.

