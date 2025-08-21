Movil - LB1 -
    agosto 21, 2025
    Llega Caravana Cultural este viernes al Centro Comunitario de Anapra

    POR Redacción ADN / Agencias
    El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) llevará este viernes 22 de agosto su Caravana Cultural “Cumbia y Fiesta en la Arena” al Centro Comunitario de Anapra, con el propósito de acercar a la ciudadanía espectáculos artísticos y espacios de recreación que fortalezcan la vida comunitaria.

    Ciudad Juárez, Chih .- La cita será a partir de las 6:00 de la tarde en las instalaciones ubicadas en la calle Rémora y calle Delfín, de la colonia Rancho Anapra, donde los asistentes podrán disfrutar de un programa musical con la participación de La Inseparable Sonora, La Ardiente Sonora y Sirena y su Sensual Sonora.

    Además de la oferta artística, la jornada incluirá servicios y programas de apoyo comunitario brindados por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Juárez (DIF), la Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA) y la Dirección de Centros Comunitarios.

    La directora del IPACULT, Myrna Judith Barajas Martínez, destacó que las “Caravanas culturales” son un programa diseñado para enriquecer la vida de las comunidades a través del arte.

    “Este espacio dinámico integra la música, la danza, el teatro y talleres artísticos dirigidos a niños y jóvenes, fomentando la creatividad, el aprendizaje y la inclusión”, señaló la funcionaria.

    El proyecto también busca rescatar espacios públicos y generar un sentido de pertenencia y orgullo en los habitantes, a través de la integración del arte en el entorno, la iniciativa impulsa la revitalización de áreas y el fortalecimiento de los lazos comunitarios.

    Con esta nueva edición en Anapra, el Gobierno Municipal y el IPACULT reafirman su compromiso de llevar cultura y entretenimiento a distintos puntos de la ciudad, ofreciendo a las familias un ambiente de sano esparcimiento y celebración de la diversidad cultural.

