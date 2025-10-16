Lanzan convocatoria para la VIII edición de GisArte dedicada al cuidado del medio ambiente

Publicidad - LB2 -

El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) abrió la convocatoria para participar en la octava edición de GisArte, el tradicional festival de arte urbano que este año tendrá como eje temático el cuidado del medio ambiente.

Ciudad Juárez, Chih .- El evento se llevará a cabo el 8 de noviembre en el corredor del Centro Histórico.

GisArte es una plataforma que promueve el arte efímero con gis y fomenta la recuperación de los espacios públicos a través de la creatividad.

En cada edición, artistas locales transforman el pavimento en obras tridimensionales que sorprenden por su técnica y mensaje.

En conferencia de prensa, Myrna Judith Barajas Martínez, directora del IPACULT, explicó que la convocatoria está dirigida a personas mayores de 18 años de edad que residan en el municipio de Juárez, quienes podrán participar de forma individual o colectiva.

Las inscripciones están abiertas desde la publicación de la convocatoria y cerrarán el 7 de noviembre de 2025 a las 5:00 de la tarde.

Los interesados deberán llenar un formulario y entregar el boceto de la obra en el Centro Municipal de las Artes (CMA), ubicado en la Antigua Presidencia Municipal, o en el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal (MAHCH), en horario de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde. La participación es gratuita.

Por su parte, Eduardo Rivas, director de Desarrollo Cultural del instituto, señaló que las obras deberán realizarse en un soporte de 1.28 x 1.28 metros, ser originales e inéditas y los participantes deberán presentarse el día del evento a las 8:00 de la mañana para la asignación de espacios y entrega del kit de apoyo.

El certamen otorgará premios de 30 mil pesos al primer lugar, 25 mil al segundo y 20 mil al tercero, además de una mención honorífica a los trabajos destacados.

Para conocer las bases completas, el aviso de privacidad y más detalles, los interesados pueden visitar ipacult.org o la página de Facebook del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez.

