    noviembre 25, 2025 | 16:30
    Telón

    Lanza IPACULT convocatoria para el Premio a la Trayectoria Artística 2025

    Telón

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    El Gobierno Municipal, a través del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT), lanzó la convocatoria para la edición 2025 del Premio a la Trayectoria Artística, un reconocimiento que busca rendir homenaje a mujeres y hombres que han contribuido de manera significativa al desarrollo de las artes y la cultura en la ciudad.

    Ciudad Juárez, Chih (ADN/Staff) .- Este galardón está dirigido a artistas individuales, colectivos o gremios con una trayectoria comprobada de al menos 10 años en disciplinas como artes visuales, teatro, danza, literatura, música, entre otras expresiones culturales.

    Requisitos para participar:

    • Ser originario(a) de Ciudad Juárez o contar con mínimo 10 años de residencia comprobable en el municipio.
    • Presentar una trayectoria artística mínima de 10 años.
    • Ser postulado por una institución, colectivo o asociación cultural.
    • Entregar:
      • Acta de nacimiento o comprobante de residencia.
      • Currículum vitae.
      • Documentación que respalde su labor artística.
      • Carta de motivos que describa el impacto de su trabajo en la comunidad.

    Premios:

    • Estímulo económico de 50 mil pesos.
    • Medalla conmemorativa.

    Fecha límite de postulación:

    • 6 de diciembre de 2025, antes de las 3:00 de la tarde.
    • Entregas:
      • Presencial: Oficinas del IPACULT, calle Ignacio Mariscal No. 105, colonia Barrio Alto.
      • Vía electrónica: [email protected]

    Las postulaciones serán evaluadas por un jurado especializado, designado por el Consejo de Gobierno del IPACULT. Su fallo será definitivo e inapelable.

    La ceremonia de entrega se realizará en el Salón Francisco I. Madero de la Unidad Administrativa “Lic. Benito Juárez”, en fecha por confirmar, con la presencia del Presidente Municipal Cruz Pérez Cuéllar y miembros del Ayuntamiento.

    Para más información, las personas interesadas pueden consultar la convocatoria completa en el sitio oficial del IPACULT: www.ipacult.org.

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

