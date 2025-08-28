La Muestra Estatal de Teatro 2025 promete enriquecer la cultura en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Cultura, ha dado a conocer la programación de la trigésima tercera edición de la Muestra Estatal de Teatro (MET) 2025. Este evento se llevará a cabo del 18 al 25 de septiembre en Ciudad Juárez, que será sede por tercera ocasión, así como en municipios aledaños. La MET busca promover, difundir y profesionalizar la práctica teatral, especialmente en la región fronteriza.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Staff) .- Este año, se han seleccionado ocho compañías teatrales provenientes de distintos municipios, cada una de las cuales ofrecerá dos funciones. Una de estas presentaciones se realizará en el Teatro Experimental Octavio Trías del Centro Cultural Paso del Norte (CCPN), mientras que la otra tendrá lugar en espacios alternativos en localidades como El Valle, Villa Ahumada, San Agustín y Práxedis G. Guerrero. Además, el teatro Gracia Pasquel, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, también será un recinto sede para algunas de las funciones.

La secretaria de Cultura, Alejandra Enríquez, ha destacado que se llevarán a cabo presentaciones especiales en el Centro de Reinserción Social Femenil No. 2, en el Centro Educativo Leona Vicario y en las instalaciones del Consejo Estatal de Población. Estas actividades buscan acercar el arte teatral a diversos sectores de la población, promoviendo la inclusión y el acceso a la cultura.

La programación de la MET 2025 también incluye cuatro talleres de profesionalización y un espacio académico. Estos talleres están diseñados para ofrecer formación a quienes se dedican al teatro, así como a aquellos interesados en iniciar su camino en las artes escénicas. El registro de inscripción para estos talleres y las presentaciones escénicas se publicará en los próximos días a través de las redes sociales oficiales de la Secretaría de Cultura.

Este evento llevará el teatro a 13 espacios diferentes, que incluyen escuelas primarias, instituciones de nivel Medio Superior, centros de readaptación social y teatros formales. De esta manera, se busca garantizar que las artes escénicas sean accesibles para todos los habitantes de la región fronteriza, fomentando así una mayor apreciación por la cultura teatral.

Para conocer la programación completa y mantenerse informado sobre las actividades de la Muestra Estatal de Teatro, se recomienda consultar las redes sociales de la MET. Este evento representa una oportunidad única para disfrutar del talento local y fortalecer la comunidad a través de las artes.

