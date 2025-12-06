IPACULT inaugura “Retratospectiva” de Gustavo Rubio en el arranque del Festival de la Ciudad

Publicidad - LB2 -

La exposición del dibujante juarense ofrece una mirada íntima y crítica al paso del tiempo y la identidad fronteriza.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con una sala repleta de trazos en blanco y negro y décadas de historia artística, el Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) inauguró este sábado la exposición “Retratospectiva” del dibujante Gustavo Rubio, en el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal (MAHCH), como parte de las actividades iniciales de la edición 28 del Festival de la Ciudad.

La muestra, compuesta por retratos elaborados en tinta y técnicas mixtas, ofrece una retrospectiva del trabajo de Rubio, cuya obra atraviesa generaciones y estilos. Muchas de las piezas expuestas datan del siglo XX, cuando el artista comenzaba su formación autodidacta retratando a sus compañeras de preparatoria, y ahora dialogan con obras de madurez que reflejan su evolución técnica y conceptual.

Originario de Nuevo Casas Grandes y residente en Ciudad Juárez desde 1985, Gustavo Rubio es considerado uno de los referentes del dibujo y la caricatura política en la región. Estudió Arquitectura en el entonces Instituto de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), y desde sus años como estudiante comenzó a dejar huella en el entorno artístico local.

Colaboró con el maestro Otto Campbell en la creación de tres murales de piedra de colores, de los cuales Prometeo y El hombre poliangular permanecen como parte del patrimonio artístico del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte (IADA) de la UACJ. A la par, desarrolló una prolífica trayectoria como caricaturista político en medios como El Universal, El Fronterizo, El Diario, Norte y Presencia, donde publicó de manera constante entre 1986 y 2004.

La inauguración de “Retratospectiva” se convirtió en un espacio de reencuentro entre creadores, público e instituciones, en una atmósfera cargada de memoria gráfica, crítica social y reconocimiento al talento local. La exposición representa un homenaje a la mirada incisiva y sensible de Rubio, quien desde el dibujo ha contribuido a la construcción de una identidad visual fronteriza.

La exposición forma parte de la programación del Festival de la Ciudad 2025, que conmemora el 366 aniversario de la fundación de Ciudad Juárez con una agenda gratuita que incluye teatro, música, danza y expresiones artísticas multidisciplinarias en distintos recintos y espacios públicos de la ciudad.

El Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, ha reiterado su respaldo a esta celebración cultural, que busca reconocer a los artistas locales y abrir espacios de expresión que fortalezcan el tejido social desde el arte y la cultura.

Con esta apertura, IPACULT reafirma su compromiso con la difusión y preservación del talento juarense, así como con la memoria artística de la ciudad. “Retratospectiva” permanecerá en exhibición en el MAHCH, ofreciendo una ventana al trabajo de uno de los creadores más representativos de la gráfica fronteriza.

