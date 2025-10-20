Invitan al “Festival Cruzando Esfuerzos por el Suroriente” en Salvarcar

Publicidad - LB2 -

El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) invita a la comunidad a disfrutar del “Festival Cruzando Esfuerzos por el Suroriente”, que se realizará el próximo viernes 24 de octubre a las 12:00 del mediodía en el Parque Gladiolas, ubicado entre las calles Violetas y Michoacán, en la colonia Salvarcar.

Ciudad Juárez, Chih .- El evento ofrecerá un ambiente de fiesta y convivencia con la presentación musical de Banda La Real de Ciudad Juárez, Nueva Clase y Los Vagos de Juárez, además de la participación de dependencias municipales que acercarán diversos servicios y programas a los asistentes.

Entre las dependencias participantes se encuentran Atención Ciudadana del Suroriente, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio, Centros Comunitarios, Ecología, Alumbrado Público, Dirección de Atención y Bienestar Animal, y Parques y Jardines, quienes colaboran para mejorar el entorno urbano y fomentar la participación vecinal.

La directora del IPACULT, Myrna Judith Barajas Martínez, destacó que “Cruzando Esfuerzos por el Suroriente” es un festival cultural y de atención ciudadana que busca propiciar un ambiente de fiesta, lleno de música y baile, dirigido especialmente a la comunidad del suroriente.

Además, el programa tiene como propósito rescatar espacios públicos y transformar el entorno mediante el arte y la cultura.

A través de estas caravanas culturales se fomenta el sentido de pertenencia y orgullo entre los habitantes, al mismo tiempo que se revitalizan áreas que han sido poco atendidas.

Con este tipo de iniciativas, el Gobierno Municipal y el IPACULT refuerzan su compromiso de acercar la cultura a todos los rincones de la ciudad, fortaleciendo los lazos comunitarios y celebrando la diversidad que caracteriza a Ciudad Juárez.

