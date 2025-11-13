Invitan al concierto “Sinfonía de Catrinas” para celebrar el Día de Muertos en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

El evento reunirá música sinfónica, narraciones y tradición mexicana el 25 de noviembre en el CCPN.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con el propósito de promover la identidad cultural y fortalecer la conexión binacional a través del arte, la Dirección General de Desarrollo Económico del Municipio invitó a la comunidad juarense y de la región fronteriza a disfrutar del concierto “Sinfonía de Catrinas”, un espectáculo que celebrará la riqueza del Día de Muertos mediante música sinfónica, narrativa y tradición.

El evento tendrá lugar el 25 de noviembre a las 7:30 de la noche en el Centro Cultural Paso del Norte (CCPN), y reunirá a músicos de Ciudad Juárez, El Paso y Las Cruces para formar una orquesta sinfónica binacional bajo la dirección del maestro Jorge Martínez, galardonado con un Latin Grammy. La fusión artística busca destacar las raíces comunes entre ambas naciones y posicionar a la frontera como un referente cultural.

Tania Maldonado Garduño, titular de Desarrollo Económico, señaló que esta presentación forma parte de una estrategia institucional para fomentar el acceso a actividades culturales de calidad, fortalecer el sentido de pertenencia y proyectar el talento local e internacional que converge en esta región del país.

Por su parte, el director Jorge Martínez explicó que el programa musical fue diseñado especialmente para rendir homenaje al Día de Muertos, combinando piezas sinfónicas con arreglos contemporáneos, acompañados de elementos visuales y escénicos alusivos a las tradicionales catrinas. La intención es brindar al público una experiencia sensorial que enaltezca el simbolismo de esta celebración ancestral.

Marisa Angélica Navarro, integrante del equipo organizador, detalló que el espectáculo también incluirá narraciones que explicarán el significado y origen de la festividad, contribuyendo a una comprensión más profunda de la herencia cultural mexicana. “No solo será un concierto, será un acto de memoria, reflexión y celebración de quienes nos han antecedido”, indicó.

Los boletos para Sinfonía de Catrinas ya están disponibles a través del sistema Don Boletón, y se espera una alta asistencia por el interés que ha generado el concepto, tanto por su valor artístico como por el enfoque educativo y emocional que lo distingue.

Las autoridades reiteraron la invitación a asistir en familia y ser parte de este homenaje musical a una de las tradiciones más representativas del país, en un formato innovador que refuerza el papel del arte como vehículo de identidad, unidad y diálogo cultural en la región fronteriza.

