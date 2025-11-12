Invitan a la puesta en escena “Hey Pachuco” en Juárez y Chihuahua capital

Publicidad - LB2 -

La obra musical gratuita visibiliza la historia y legado cultural de los pachucos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Cultura del Estado anunció la presentación de la obra de teatro musical “Hey Pachuco”, una propuesta escénica que busca visibilizar y rendir homenaje a la comunidad pachuco, a través de cinco funciones gratuitas que se llevarán a cabo entre el 15 de noviembre y el 6 de diciembre en Chihuahua capital y Ciudad Juárez.

Durante una rueda de prensa, se explicó que esta producción forma parte de un proyecto de intervención artística encabezado por el creador Víctor Velo, cuyo objetivo es reivindicar el valor cultural de los pachucos, un grupo históricamente marginado por su estética, lenguaje y formas de expresión, pero que ha tenido un impacto significativo en la identidad fronteriza y el movimiento chicano.

Noé Polanco, director de la obra e integrante de la Compañía Armonía, detalló que “Hey Pachuco” es el resultado de más de un año de trabajo colaborativo que incluyó investigación de campo, entrevistas con miembros de la comunidad, composición de música original, diseño de vestuario y desarrollo escénico. “Esta obra es una reflexión sobre el estigma social, pero también una celebración de la resistencia cultural y el estilo que definió a toda una generación”, comentó.

La obra presenta una narrativa sobre la vida, las adversidades y el legado cultural del grupo pachuco, cuya estética y forma de vida fueron emblemas de rebeldía y afirmación identitaria, especialmente entre jóvenes mexicoamericanos durante el siglo XX. El montaje incorpora elementos teatrales, danza y música en vivo con el objetivo de conectar con públicos de todas las edades.

La primera función tendrá lugar el próximo 15 de noviembre en la Plaza de Armas de la ciudad de Chihuahua, frente a la Catedral, a las 16:30 horas, e incluirá una verbena cultural y la participación de un DJ para ambientar el evento previo al espectáculo.

En Ciudad Juárez, las funciones comenzarán el 22 de noviembre en el Foro del Centro Municipal de las Artes (CMA), seguido por una presentación el 28 de noviembre en el Teatro de la Nación del IMSS. La gira continuará el 5 de diciembre en el Teatro Experimental Octavio Trías del Centro Cultural Paso del Norte (CCPN), y cerrará el 6 de diciembre en el Museo de Tin Tan, un espacio simbólico que rinde homenaje al ícono del pachuquismo en México.

Las presentaciones están dirigidas al público en general y se realizarán de forma gratuita, como parte de la estrategia del Gobierno del Estado para democratizar el acceso al arte y la cultura, acercando propuestas escénicas que inviten a la reflexión social y al reconocimiento de las identidades que conforman la riqueza cultural del norte del país.

Autoridades culturales invitaron a la ciudadanía a asistir en familia a las funciones, destacando que “Hey Pachuco” no solo es una puesta en escena, sino también un ejercicio de memoria, inclusión y orgullo por las raíces fronterizas.

