Invitan a la inauguración de la exposición “La expresión de los rituales” en el MAHCH

El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) invita a la ciudadanía a la inauguración de la exposición pictórica “La expresión de los rituales”, que se llevará a cabo este viernes 15 de agosto a las 3:00 de la tarde en el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal (MAHCH).

Ciudad Juárez, Chih .- La muestra, que permanecerá abierta hasta el 7 de septiembre, reúne obras de pintura, escultura y fotografía, con el objetivo de visibilizar las distintas interpretaciones técnicas, estéticas y simbólicas del acto ritual desde una mirada artística.

Los artistas participantes son Vickie Reveles, Darío Rodríguez, Ángel Ángel, Axuverlay, Waldo Estrada Gallardo, Pako Servín, Ángelo, Marvín Quintero, Jahir Ruelas, Zques, Nay Arguijo, Reyes Soto, Melissa Quezada e Iván Marley, integrantes del colectivo Plástica Gótica.

Fundado en 2023 durante el evento Goth Expo, este colectivo se ha convertido en un espacio de encuentro para creadores que exploran el claroscuro, la introspección, el misterio, la cultura y el surrealismo.

En menos de dos años han realizado múltiples exposiciones como Sad Clowns Club, Primavera Desértica, Santos Diablos y Horrorfilm Expo, siempre fusionando disciplinas artísticas y abriendo portales creativos hacia lo simbólico y lo surreal.

En esta ocasión, “La expresión de los rituales” propone un recorrido visual por acciones que, desde tiempos antiguos, buscan influir en fuerzas invisibles en favor de los deseos humanos.

Inspirada en las ideas del antropólogo Víctor Turner, la muestra se adentra en rituales que mezclan lo cotidiano con lo sagrado, a través de gestos, palabras y objetos cargados de significado.

Cada obra es presentada como una ofrenda contemporánea que conecta lo ancestral con el presente, uniendo lo intangible con lo visible.

La directora del IPACULT, Myrna Judith Barajas Martínez, destacó que esta exposición forma parte de la agenda cultural que busca aprovechar los espacios públicos y museos de la ciudad para acercar el arte a la comunidad.

“Queremos generar redes de colaboración entre empresas, artistas, promotores y el Gobierno Municipal, ofreciendo a las familias juarenses y vecinos de El Paso experiencias culturales que enriquezcan y fortalezcan nuestros lazos”, expresó la funcionaria.

