octubre 17, 2025
    octubre 28, 2025 | 13:03
    Invitan a la Exposición botánica nuevas especies

    Telón

    POR Redacción ADN / Agencias
    Personal del Museo de Arte de Ciudad Juárez invita a la comunidad a la Exposición botánica nuevas especies

    Ciudad Juárez, Chih .- Cristian Diego Diego, director del museo, informó en conferencia de prensa que esta exhibición se inauguró el pasado viernes 24 y durará hasta el próximo 7 de febrero del 2026.

    “La Exposición botánica nuevas especies estará en el museo de martes a sábado de 10:00 de la mañana a 6:00 de la tarde y los domingos de 10:00 de la mañana a 5:00 de la tarde”, comentó.

    Por otra parte, dijo que hoy martes y el próximo jueves 30 de octubre se estará presentando el taller de collage con plantas, por parte de la artista Emilia Sandoval.

    “Voy a presentar mi exhibición en el edificio Centro Cultural de las Fronteras de 4:00 a 7:00 de la tarde, y es relacionado con el collage, es una técnica que existe desde hace tiempo, muy sencillo, ya que se pueden reciclar fotos, pedazos de tela y de revistas”, comentó la artista.

    “Comencé en 2009 con este proyecto que surge a partir de que viví en Oaxaca y me encuentro con un jardín botánico y con mucha diversidad en la vegetación, por lo que empiezo a trabajar con materiales reciclados”, comentó.

    Añadió que el evento estará abierto al público, los interesados pueden obtener más información en las redes del museo y de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), quienes apoyaron a realizar esta actividad.

