Invitan a disfrutar Juárez Rock este sábado en el Centro Histórico

Bandas locales encenderán el exterior del CMA como parte del Festival de la Ciudad, con acceso gratuito para el público.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) invitó a la comunidad a disfrutar del evento “Juárez Rock”, que se llevará a cabo este sábado 13 de diciembre a partir de las 3:00 de la tarde en el exterior del Centro Municipal de las Artes (CMA), en pleno Centro Histórico de la ciudad.

La presentación forma parte de la vigésima octava edición del Festival de la Ciudad, una de las celebraciones culturales más representativas de Juárez, y busca resaltar la tradición rockera local, así como el talento emergente que se ha consolidado en la frontera a lo largo de los años.

En esta edición, el escenario será ocupado por las bandas ganadoras del concurso “Éntrale al Rock”, un certamen impulsado por IPACULT que se ha convertido en plataforma para agrupaciones locales con propuestas musicales originales y sólidas. A través de este concurso, decenas de proyectos han logrado proyección y reconocimiento dentro de la escena juarense.

Durante la jornada se presentarán las bandas Presidente, Vitral, Lux Cinerea y Los Paps, agrupaciones que destacaron ante el jurado por su energía, creatividad y calidad musical, consolidándose como referentes del rock hecho en Ciudad Juárez.

“Éntrale al Rock” es un concurso que promueve el desarrollo musical en la región fronteriza mediante un proceso que incluye audiciones, semifinales y una gran final, en la que se otorgan premios en efectivo. Su objetivo es fortalecer la escena local y brindar oportunidades a nuevos talentos que mantienen vivo al rock como una expresión de identidad cultural.

El evento se integra a la amplia cartelera del Festival de la Ciudad, el cual conmemora la fundación de Ciudad Juárez y ofrece actividades gratuitas para públicos de todas las edades, incluyendo danza, teatro, música, ópera, circo y espectáculos multidisciplinarios con artistas locales y nacionales.

El Festival de la Ciudad concluirá el próximo 14 de diciembre con el tradicional Desfile Internacional Conmemorativo, con el que se celebran los 366 años de la fundación de la ciudad, cerrando una semana dedicada a la cultura, la historia y la identidad juarense.

