Invitan a asistir al cierre de la exposición “Cartografía del alma” en el MAHCH

El evento se realizará el martes 25 de noviembre a las 18:00 horas con entrada libre.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) convocó a la comunidad fronteriza a participar en el cierre de la exhibición artística “Cartografía del alma, lo que nos mueve”, que se llevará a cabo el próximo martes 25 de noviembre a las 6:00 de la tarde en el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal (MAHCH), con acceso libre para todo el público.

La muestra, que ha estado instalada en la Sala B del museo, ha ofrecido a sus visitantes un recorrido sensorial y reflexivo a través de un mapa emocional construido con elementos visuales, sonoros y táctiles. Mediante esta instalación, las y los asistentes han podido interactuar con emociones como la tristeza, el miedo, la alegría y el amor, en un entorno que privilegia la introspección y la conexión con las experiencias cotidianas.

El proyecto fue desarrollado por el Colectivo Desierto Refugio Sin Fronteras, integrado por las artistas Jissel Chávez Bencomo, Gala Vizcarra, Guadalupe Ávila Barraza, Ely Moreno, Andrea Mariana Figueroa Dávila, Ory, Neida Molina, Rocío Zúñiga y Karina Moreno, quienes han ganado reconocimiento en la frontera por su trabajo en pintura, escultura y literatura, así como por promover espacios de creación y expresión para las mujeres en la región.

Desde IPACULT se destacó que esta exposición representa no solo una experiencia estética, sino también un esfuerzo por consolidar la participación del sector artístico local en los espacios institucionales, en coordinación con el Gobierno Municipal y actores del sector privado. El objetivo, subraya el instituto, es fomentar una vida cultural más cercana, dinámica y accesible para la ciudadanía juarense y para visitantes de ambos lados de la frontera.

Durante el evento de clausura, las artistas participantes estarán presentes para dialogar con el público, compartir parte del proceso creativo y reflexionar sobre el impacto que ha tenido esta propuesta en la audiencia que la ha recorrido durante las últimas semanas. La cita se convierte así en una oportunidad para cerrar con un ejercicio colectivo de sensibilidad y escucha.

La exposición “Cartografía del alma” cierra su ciclo como una de las iniciativas más relevantes del calendario cultural de este otoño, consolidando al MAHCH como un espacio que no solo resguarda la historia de la región, sino que también abre sus puertas al arte contemporáneo y a las nuevas voces que buscan transformar desde la emoción y el simbolismo.

