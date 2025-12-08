Invita IPACULT al Festival Navideño en el Centro Histórico este martes

Publicidad - LB2 -

El evento incluirá espectáculos, galería urbana y verbena con antojitos típicos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Como parte de las celebraciones decembrinas y dentro del marco del vigésimo octavo Festival de la Ciudad, el Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) convoca a la comunidad a disfrutar del Festival Navideño este martes 9 de diciembre en el corredor del Centro Histórico, a partir de las 2:00 de la tarde.

El evento está diseñado para toda la familia y busca fortalecer el sentido comunitario, al mismo tiempo que se celebra el 366 aniversario de la fundación de Ciudad Juárez. Con una combinación de arte popular, música y tradición navideña, el festival convertirá uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad en un punto de encuentro lleno de color y espíritu festivo.

La jornada iniciará con un espectáculo infantil, pensado especialmente para los más pequeños, seguido de la participación del Coro Esperanza Azteca UACJ, agrupación juvenil reconocida por su talento vocal y su enfoque en la formación musical comunitaria.

Además de las presentaciones escénicas, el público podrá recorrer una galería urbana al aire libre, donde se exhibirán expresiones visuales de artistas locales, integrando el arte y la identidad fronteriza al espacio público.

El grupo Los Frontera será el encargado de cerrar el escenario musical, con un repertorio que animará el ambiente y dará paso a una verbena popular en la que se podrán disfrutar antojitos típicos, música en vivo y espacios de convivencia para celebrar en familia.

El Festival Navideño forma parte de una programación cultural que se ha desplegado desde principios de diciembre y que continuará hasta el día 14, llevando actividades gratuitas a distintos puntos de la ciudad.

Con este tipo de eventos, el Gobierno Municipal y el IPACULT reafirman su compromiso con el acceso a la cultura, el fortalecimiento del tejido social y la celebración de la diversidad que caracteriza a Ciudad Juárez. Se invita a la ciudadanía a asistir con anticipación y disfrutar de una tarde llena de tradición, música y espíritu navideño.

