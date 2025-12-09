Invita IPACULT al Festival AMA la Navidad en el Auditorio Benito Juárez

Publicidad - LB2 -

La fiesta cultural se celebrará el 11 y 12 de diciembre con entrada libre para toda la comunidad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Como parte de las celebraciones por el 366 aniversario de la fundación de Ciudad Juárez, el Instituto para la Cultura del Municipio (IPACULT) anunció la realización del “Festival AMA la Navidad”, una propuesta artística y académica que tendrá lugar los días 11 y 12 de diciembre en el Auditorio Municipal Benito Juárez. El evento es gratuito y está dirigido a toda la comunidad juarense.

La actividad forma parte de la vigésimo octava edición del Festival de la Ciudad y será protagonizada por alumnos y maestros de la Academia Municipal de Arte (AMA), quienes compartirán escenario para mostrar los avances obtenidos durante el semestre agosto–diciembre 2025. La cita es a partir de las 6:00 de la tarde, con un programa navideño lleno de música, danza, teatro y expresión artística.

- Publicidad - HP1

El festival arrancará con una estampa navideña integrada por tradicionales villancicos, para luego dar paso a una serie de presentaciones que incluirán ballet, teatro y música en vivo, con interpretaciones instrumentales en piano, saxofón y cuerdas. Se trata de una muestra del trabajo que se desarrolla en los 13 talleres que actualmente ofrece AMA, y que involucran a participantes de todas las edades.

Además de celebrar la temporada decembrina, este evento busca resaltar el papel de AMA como espacio de formación artística accesible para la población. La academia se ha convertido en un punto de encuentro para el desarrollo de la creatividad y la expresión personal, con el objetivo de acercar la cultura a los distintos sectores de la sociedad juarense.

El director del IPACULT reiteró que con actividades como esta no solo se fortalece la convivencia familiar y la identidad cultural, sino que se brinda a niños, jóvenes y adultos la oportunidad de demostrar sus capacidades y el esfuerzo invertido a lo largo del ciclo escolar. El escenario se convierte así en una plataforma para el talento local y un puente entre el arte y la comunidad.

El Festival de la Ciudad continúa durante diciembre con una variada cartelera que incluye espectáculos de danza, ópera, teatro y conciertos, todo con acceso gratuito. Con el “Festival AMA la Navidad”, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con la promoción del arte y la cultura, e invita a las familias juarenses a disfrutar de una velada que celebra no solo la Navidad, sino también el talento y el espíritu colectivo de la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.