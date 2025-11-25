Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
    Publicidad - LB1B -
    noviembre 25, 2025 | 10:09
    InicioTelón

    Invita IPACULT a la gran final de “Éntrale al Rock 2025” este viernes en el CMA

    Telón

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    Cuatro bandas juarenses competirán por el primer lugar en el certamen musical más importante de la ciudad.

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Todo está listo para la gran final de la quinta edición del concurso “Éntrale al Rock 2025”, que se celebrará este viernes 28 de noviembre a las 6:00 de la tarde en el foro Mtra. Claudia Gutiérrez Chaparro del Centro Municipal de las Artes (CMA). El evento, organizado por el Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT), reunirá a las bandas finalistas en una velada que promete energía, talento y el auténtico espíritu del rock fronterizo.

    Las agrupaciones que lograron avanzar a esta fase son Los Paps, Lux Cinerea, Presidente y Vitral, seleccionadas tras un proceso de audiciones y semifinales donde se evaluaron aspectos como calidad musical, presencia escénica y originalidad. Cada una de estas bandas representa diferentes vertientes del rock local y aportará su estilo único al escenario del CMA, donde se definirá al ganador del certamen.

    - Publicidad - HP1

    El primer lugar recibirá un premio económico de 30 mil pesos, mientras que el segundo y tercer lugar obtendrán 20 mil y 10 mil pesos, respectivamente. Todos los finalistas recibirán además reconocimientos oficiales por su participación, como parte del esfuerzo institucional para fomentar y visibilizar el trabajo de los músicos emergentes de Ciudad Juárez.

    Más allá de la premiación, “Éntrale al Rock” se ha convertido en una plataforma de formación artística para los jóvenes talentos locales. A través de este programa, los participantes tienen acceso a escenarios profesionales, retroalimentación especializada y la oportunidad de conectar con públicos nuevos, todo en un ambiente que valora la disciplina, la creatividad y la autenticidad.

    Desde su creación, el concurso ha servido como semillero para el desarrollo de propuestas musicales independientes, muchas de las cuales han logrado consolidarse en la escena local e incluso cruzar fronteras regionales. En este sentido, IPACULT reitera que su objetivo es fortalecer la identidad cultural de Juárez y dar impulso a proyectos que reflejan el dinamismo artístico de la juventud fronteriza.

    El acceso al evento es gratuito y se espera una importante asistencia de público, tanto seguidores de las bandas como amantes del rock que año con año respaldan esta iniciativa. El Gobierno Municipal hace un llamado a la comunidad a apoyar el talento local y ser parte de esta celebración musical que no solo promueve el arte, sino también el sentido de pertenencia y orgullo por la escena cultural de Ciudad Juárez.

    Con esta gran final, “Éntrale al Rock 2025” reafirma su lugar como uno de los programas culturales juveniles más importantes del norte del país, abriendo caminos para las nuevas generaciones de músicos y consolidando a Juárez como una ciudad con un pulso artístico vibrante y en constante evolución.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    Pronostican baja temperatura en Ciudad Juárez durante los próximos días

    Protección Civil mantiene advertencia por frío; llaman a proteger a población vulnerable. Ciudad Juárez, Chih....
    Chihuahua

    Recorre Marco Bonilla colonia Punta Naranjos para supervisar alumbrado y seguridad

    El alcalde capitalino escuchó demandas vecinales y anunció mejoras en calles, vigilancia y espacios...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.