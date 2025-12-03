Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
    Publicidad - LB1B -
    diciembre 3, 2025 | 17:52
    InicioTelón

    Invita IPACULT a juarenses a participar en “Matices y Colores de mi Ciudad”

    Telón

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    La convocatoria busca capturar en fotografía la esencia visual y emocional de Ciudad Juárez como parte del Festival de la Ciudad.

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) lanzó la convocatoria “Matices y Colores de mi Ciudad”, un llamado abierto a la ciudadanía para que, a través de la fotografía, plasmen la esencia, los contrastes y la belleza cotidiana de esta frontera. La iniciativa forma parte de la edición 28 del Festival de la Ciudad y busca reunir miradas auténticas que celebren la identidad juarense.

    Bajo una temática de interpretación libre, las y los participantes podrán enviar imágenes que retraten desde paisajes urbanos y escenas espontáneas, hasta momentos íntimos o detalles que reflejen lo luminoso, entrañable y valioso del entorno juarense. El objetivo es destacar la vida urbana y los matices que hacen única a Ciudad Juárez: su gente, su historia, sus rincones y su resiliencia.

    - Publicidad - HP1

    La convocatoria está dirigida a todas las personas residentes en Ciudad Juárez, sin límite de edad, y permite el envío de hasta tres fotografías por participante. Las imágenes deberán presentarse en formato JPG, con una resolución mínima de 300 dpi, y acompañadas de un título, una breve descripción de máximo 200 caracteres y el nombre del autor o autora. Es requisito que las obras sean originales y no hayan sido premiadas anteriormente.

    Los trabajos deben enviarse al correo [email protected], con el asunto “Convocatoria Matices y Colores”, y tienen como fecha límite el viernes 5 de diciembre de 2025 a las 9:00 de la noche. El jurado estará integrado por especialistas en imagen, cultura y comunicación, quienes evaluarán criterios como creatividad, calidad técnica, composición y la capacidad de transmitir una visión positiva y profunda de Ciudad Juárez.

    Las fotografías seleccionadas formarán parte de una exposición en el corredor del Centro Histórico, además de ser presentadas en formato digital a través de la página oficial del IPACULT. Las personas participantes recibirán una constancia como reconocimiento a su contribución artística.

    Con esta actividad, el Gobierno Municipal 2024–2027 y el IPACULT reafirman su apuesta por fortalecer la expresión cultural local y fomentar el talento creativo de la comunidad, poniendo en valor la mirada de quienes día a día viven y transforman la ciudad.

    “Matices y Colores de mi Ciudad” se integra a una serie de eventos conmemorativos que buscan celebrar a Ciudad Juárez desde distintas manifestaciones artísticas, reconociendo que la cultura también se construye desde lo cotidiano y desde el lente de quienes la habitan.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN INVESTIGA

    ADN Investiga

    La frontera que se respira: El aire que enferma a la ciudad (parte 1)

    Contaminación persistente en Ciudad Juárez genera alerta por impacto en la salud pública Ciudad Juárez,...
    REPORTAJE ESPECIAL
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Estado

    Arranca Maru Campos el programa “Juntos Construimos” para mejorar infraestructura escolar

    La primera fase beneficiará a casi 14 mil estudiantes de 45 escuelas en la...
    Juárez / El Paso

    Celebra Coparmex Toma de Compromiso del Consejo Directivo 2023-2025

    En el marco del 55 aniversario de Coparmex, el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar,...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.