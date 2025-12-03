Invita IPACULT a juarenses a participar en “Matices y Colores de mi Ciudad”

Publicidad - LB2 -

La convocatoria busca capturar en fotografía la esencia visual y emocional de Ciudad Juárez como parte del Festival de la Ciudad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) lanzó la convocatoria “Matices y Colores de mi Ciudad”, un llamado abierto a la ciudadanía para que, a través de la fotografía, plasmen la esencia, los contrastes y la belleza cotidiana de esta frontera. La iniciativa forma parte de la edición 28 del Festival de la Ciudad y busca reunir miradas auténticas que celebren la identidad juarense.

Bajo una temática de interpretación libre, las y los participantes podrán enviar imágenes que retraten desde paisajes urbanos y escenas espontáneas, hasta momentos íntimos o detalles que reflejen lo luminoso, entrañable y valioso del entorno juarense. El objetivo es destacar la vida urbana y los matices que hacen única a Ciudad Juárez: su gente, su historia, sus rincones y su resiliencia.

La convocatoria está dirigida a todas las personas residentes en Ciudad Juárez, sin límite de edad, y permite el envío de hasta tres fotografías por participante. Las imágenes deberán presentarse en formato JPG, con una resolución mínima de 300 dpi, y acompañadas de un título, una breve descripción de máximo 200 caracteres y el nombre del autor o autora. Es requisito que las obras sean originales y no hayan sido premiadas anteriormente.

Los trabajos deben enviarse al correo [email protected], con el asunto “Convocatoria Matices y Colores”, y tienen como fecha límite el viernes 5 de diciembre de 2025 a las 9:00 de la noche. El jurado estará integrado por especialistas en imagen, cultura y comunicación, quienes evaluarán criterios como creatividad, calidad técnica, composición y la capacidad de transmitir una visión positiva y profunda de Ciudad Juárez.

Las fotografías seleccionadas formarán parte de una exposición en el corredor del Centro Histórico, además de ser presentadas en formato digital a través de la página oficial del IPACULT. Las personas participantes recibirán una constancia como reconocimiento a su contribución artística.

Con esta actividad, el Gobierno Municipal 2024–2027 y el IPACULT reafirman su apuesta por fortalecer la expresión cultural local y fomentar el talento creativo de la comunidad, poniendo en valor la mirada de quienes día a día viven y transforman la ciudad.

“Matices y Colores de mi Ciudad” se integra a una serie de eventos conmemorativos que buscan celebrar a Ciudad Juárez desde distintas manifestaciones artísticas, reconociendo que la cultura también se construye desde lo cotidiano y desde el lente de quienes la habitan.

