Inicia mañana la Muestra Estatal de Teatro 2025

Del 18 al 25 de septiembre, el Centro Cultural Paso del Norte será sede del encuentro.

Ciudad Juárez, Chih .- El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Cultura, reitera la invitación a las y los juarenses para que a partir de mañana disfruten de la trigésima tercera edición de la Muestra Estatal de Teatro (MET) 2025, que se llevará a cabo del 18 al 25 de septiembre en el Centro Cultural Paso del Norte.

En esta edición, el público podrá disfrutar de 19 funciones teatrales gratuitas, así como de cuatro talleres de profesionalización en distintas especialidades, con el objetivo de promover y difundir la cultura a través de la práctica teatral en la frontera.

Jorge Saucedo, encargado de Comunicación de la Secretaría de Cultura, señaló que este año se seleccionaron ocho compañías provenientes de distintos municipios del estado, las cuales ofrecerán dos funciones cada una.

La primera se presentará en la sede principal, el Teatro Experimental Octavio Trías del Centro Cultural Paso del Norte (CCPN), y la segunda en espacios alternativos ubicados en El Valle, Villa Ahumada, San Agustín y Práxedis G. Guerrero.

El Teatro Gracia Pasquel de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez también fungirá como recinto sede en algunas de las presentaciones.

Adicionalmente, se llevarán a cabo tres puestas en escena a cargo de compañías juarenses en otros espacios, como el Centro de Reinserción Social Femenil No. 2, el Centro Educativo Leona Vicario y las instalaciones del Consejo Estatal de Población (COESPO), con el propósito de acercar el teatro a diversos públicos y entornos de la comunidad.

Para conocer la programación completa, las y los interesados pueden consultar las redes sociales oficiales de la Muestra Estatal de Teatro.

