Inaugurarán pasillo fotográfico “Cruzando Momentos” en el CMA

Publicidad - LB2 -

El arte y la memoria se entrelazan en el nuevo pasillo fotográfico “Cruzando Momentos”, que será inaugurado este miércoles 17 de septiembre a las 5:00 de la tarde en el Centro Municipal de las Artes (CMA), bajo la organización del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT).

Ciudad Juárez, Chih .– La exposición reúne 25 imágenes capturadas por el lente de Rey R. Jáuregui, fotógrafo oficial de la institución, quien ha plasmado la esencia de los estudiantes del CMA en su proceso formativo.

A través de su mirada sensible, Jáuregui refleja la disciplina, pasión y entrega de los jóvenes que se preparan en carreras técnicas de artes plásticas, música, danza y teatro.

- Publicidad - HP1

El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, a quien se rinde homenaje con el nombre del pasillo, en reconocimiento a su compromiso y trabajo en beneficio de la comunidad juarense, es el invitado principal en esta inauguración.

La directora del IPACULT, Myrna Judith Barajas Martínez, destacó que esta iniciativa busca fortalecer la identidad cultural de Juárez y consolidar al CMA como un espacio de formación artística y proyección cultural.

“Impulsamos la creación de lugares que no solo difundan el talento, sino que también fortalezcan el orgullo comunitario y la vinculación de la ciudadanía con el arte”, señaló.

Con más de dos décadas de trayectoria, el Centro Municipal de las Artes ha formado a cientos de jóvenes que hoy se desempeñan como artistas y docentes, contribuyendo a la vida cultural de la ciudad.

El nuevo pasillo fotográfico se suma a ese legado, quedando como una memoria visual permanente que dará testimonio de la creatividad y la perseverancia de una generación.

La inauguración de “Cruzando Momentos” no solo es una celebración de la fotografía y el talento juvenil, sino también un recordatorio del papel fundamental que juega el arte en la construcción de una sociedad más sensible y consciente de su identidad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.