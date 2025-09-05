Inaugurarán la exposición “Narrativas Visuales” en el MAHCH

Publicidad - LB2 -

El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) invita a la inauguración de la exposición pictórica “Narrativas Visuales”, que se llevará a cabo el próximo jueves 11 de septiembre a las 7:40 de la tarde en el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal (MAHCH).

Ciudad Juárez, Chih .- La muestra permanecerá abierta hasta el 17 de octubre y reúne el talento de los alumnos del taller que dirige la maestra Geo Gámez, conformado por artistas de entre 5 y 60 años de edad, quienes a través del dibujo y la pintura, desarrollan y fortalecen sus habilidades artísticas.

En la exposición participan Marlene Galeno Morales, Hiram Galeno Morales, Elena Tirado Martínez, María Abigail Piñón, Cassandra Padilla, Mariana Padilla, Gina Gasca, Mariana Ramírez, Laura Martínez y Luz Elena Granado.

- Publicidad - HP1

Además de Marcela Ortega, Rosa María Jaramillo, Adriana Alvillar, Carolina González, Lucía Preciado, Carolina Arriaga, Diego Arriaga, Paulina Amatón, Sofía Amatón y Elena Hernández.

El taller de la maestra Geo Gámez inició en 2018 en Ciudad Juárez y desde entonces ha brindado un espacio de formación a quienes buscan en la pintura un medio de expresión personal.

La exposición busca, además de mostrar los avances de los alumnos, motivarlos a continuar cultivando sus talentos y demostrarles que su obra puede llegar a espacios de gran relevancia.

La directora del IPACULT, Myrna Judith Barajas Martínez, señaló que con este tipo de actividades se impulsa el aprovechamiento de los recintos culturales de la ciudad.

“La idea es crear de manera conjunta con empresas, creadores artísticos, promotores y gestores culturales, una agenda que permita a las familias juarenses y a los vecinos de El Paso, Texas, disfrutar de presentaciones, conversatorios y exhibiciones, generando así redes de colaboración entre la comunidad artística y el Gobierno Municipal”, expresó Barajas Martínez.

Con “Narrativas Visuales”, el MAHCH abre sus puertas a una propuesta plural y fresca que refleja el talento de distintas generaciones de artistas locales, consolidando a este espacio como un punto de encuentro para la creación y el disfrute cultural en Ciudad Juárez.

Galería

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.