Inauguran la exposición “El Bisonte de Chihuahua” en el MAHCH

Con una destacada asistencia de público, el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal (MAHCH) abrió sus puertas a la exposición “El Bisonte de Chihuahua: La visión de los artistas juarenses”, una muestra colectiva de escultura, fotografía y pintura organizada por el Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT).

Ciudad Juárez, Chih .- La inauguración reunió a familias, creadores y representantes de la comunidad cultural que disfrutaron de las más de 25 obras inspiradas en el bisonte, especie emblemática de Chihuahua.

La exposición permanecerá abierta hasta el 12 de octubre, con entrada gratuita para todo el público.

Entre los artistas que participan destacan Cesáreo Aguilera, Mirna Ajo “Majo”, Juan Alavéz, Nora Arguijo, Guadalupe Ávila, Javier Azaeta, Macarena Carrasco, Pablo Castro, Wbaldo Estrada, Geo Gámez y Eréndira García.

Así como Cristina Gardea, Edgar Herrera “Buk”, Gerardo Martínez “Gitano”, Ely Morales, Mario Ortiz “Mortiz”, Miguel Ángel Moreno, Rocío Palafox, Evelia Peralta, Cuauhtémoc Piña, Xochitl Piña, Oscar Ramírez, Darío Rodríguez, Alfredo Téllez “Bandido” y Alice Wolves.

La directora del IPACULT, Myrna Judith Barajas Martínez, agradeció la colaboración de artistas, promotores y gestores culturales, resaltando la importancia de fortalecer la agenda artística de la ciudad y hacer de los recintos culturales un espacio vivo de encuentro.

“El propósito es que las familias juarenses y también nuestros vecinos de El Paso, Texas disfruten de exposiciones, conversatorios y actividades que promuevan el respeto y la preservación de nuestro patrimonio cultural y natural”, expresó.

La inauguración de “El Bisonte de Chihuahua” se consolidó como una fiesta cultural que invita a reflexionar sobre la riqueza de nuestra fauna y la responsabilidad compartida de conservarla para las próximas generaciones.

