Inaugura IPACULT la exposición “Retrospectiva” del dibujante Gustavo Rubio en el MAHCH

La muestra de retratos en tinta celebra el trazo juarense como parte del arranque del Festival de la Ciudad 2025.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En el marco del Festival de la Ciudad, el Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) inaugurará este viernes 5 de diciembre a las 7:15 de la tarde la exposición “Retrospectiva”, una selección de obras del dibujante Gustavo Rubio, que ofrece una mirada íntima al dibujo de retrato desde el trazo juarense. La cita es en el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal (MAHCH), donde la comunidad podrá apreciar una muestra que recorre varias décadas de producción artística.

La exposición reúne retratos realizados en tinta y técnicas mixtas, muchos de ellos elaborados en las décadas finales del siglo XX, incluyendo piezas que datan de los años en que el autor comenzó su camino como artista gráfico. “Retrospectiva” no solo representa una recopilación de obras, sino una narrativa visual que permite rastrear la evolución del trazo, la sensibilidad y la identidad artística de un autor profundamente ligado a Ciudad Juárez.

Gustavo Rubio, originario de Nuevo Casas Grandes y residente de esta frontera desde 1985, es un artista autodidacta que llegó a la ciudad para estudiar en el entonces Instituto de Ingeniería y Arquitectura de la UACJ. En esa etapa colaboró con el maestro Otto Campbell en tres murales de piedra de colores, dos de los cuales —Prometeo y El hombre poliangular— aún se conservan en el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte (IADA), como legado de una época creativa clave para la universidad.

Entre 1986 y 2004, Rubio se consolidó como caricaturista político en medios regionales y nacionales como El Universal, El Fronterizo, El Diario, Norte y Presencia, donde su estilo gráfico se volvió un referente del periodismo ilustrado. No obstante, su trayectoria como dibujante comenzó aún antes, con retratos escolares que hoy forman parte de esta exposición como auténticas cápsulas del tiempo.

La exhibición “Retrospectiva” es parte de las primeras actividades de la edición 28 del Festival de la Ciudad, celebración que conmemora los 366 años de la fundación de Ciudad Juárez mediante una cartelera artística compuesta por danza, teatro, música, exposiciones y espectáculos multidisciplinarios. El festival busca reconocer a quienes, como Gustavo Rubio, han contribuido al patrimonio cultural local desde el arte.

El Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, reiteró su respaldo al desarrollo de este tipo de iniciativas, que fortalecen la identidad fronteriza y el tejido artístico comunitario. El acceso a la exposición es gratuito y estará abierta al público durante todo el mes como parte del compromiso institucional de acercar el arte a las y los juarenses.

La programación completa del Festival de la Ciudad puede consultarse a través de las redes sociales y canales oficiales del IPACULT.

