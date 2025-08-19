Movil - LB1 -
    Publicidad - LB1 -
    agosto 19, 2025 | 13:30
    InicioTelón

    Impartirán talleres gratuitos de narración oral “Te juego un cuento”

    Telón

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) hace una invitación a la comunidad interesada en la narración y la promoción de la lectura para participar en los talleres gratuitos “Te juego un cuento”, que serán impartidos por la narradora oral escénica Gabriela Ronquillo Morán, del 25 al 29 de agosto en la Sala de Arte Germán Valdés “Tin Tan”.

    Ciudad Juárez, Chih .– La actividad está dirigida a personas mayores de 18 años, especialmente narradores, bibliotecarias, ludotecarias y promotores de lectura, así como a quienes trabajan directamente en talleres con infancias.

    El objetivo es desarrollar y fortalecer habilidades expresivas, creativas y comunicativas a través del cuento, el canto y el juego, herramientas pedagógicas y lúdicas que favorecen la imaginación, el vínculo afectivo con la niñez y el fomento a la lectura.

    - Publicidad - HP1

    El cupo es limitado, por lo que los interesados deberán registrarse previamente en el enlace: https://forms.gle/oSgF9sms6LDpjDmw5.

    Los talleres se llevarán a cabo el lunes 25 de agosto de 6:00 a 8:30 de la tarde y del martes 26 al viernes 29 en un horario de 10:00 de la mañana a 12:30 del mediodía.

    Gabriela Ronquillo Morán, también conocida como Gala Cuenta Sueños, cuenta con 17 años de trayectoria nacional e internacional en la narración oral y la promoción de la lectura.

    Ha representado a México en encuentros culturales en Polonia y en festivales de la República Checa, además de participar en FILEC, FIP, FITSA y CONTARTE en Cuba. Su labor cultural abarca la dirección de festivales como CALI y Cuenta Sueños, la fiesta de la palabra, además de colaboraciones con instituciones como el IMACP, la Secretaría de Cultura y la Alianza Francesa.

    Su trabajo también se extiende a círculos de mujeres y espacios comunitarios, donde combina narración, canto y creación escénica.

    La directora de IPACULT, Myrna Judith Barajas Martínez, destacó que este tipo de iniciativas buscan fomentar la lectura y cultivar el amor por los libros en la comunidad, a través de actividades interactivas que acerquen a los juarenses a la literatura y a la tradición oral.

    La Sala de Arte Germán Valdés “Tin Tan” se ubica en calle Begonias 620 esquina Ignacio Mariscal, frente a la Gran Plaza Juan Gabriel.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    A CONTRALUZ 029 | Voces de Liderazgo: entre micrófonos y audiencias con Israel García

    En este episodio de A CONTRALUZ, hablamos de la Voces de Liderazgo: entre micrófonos...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    Llega a Ciudad Juárez el BMW Elegance In Motion Fashion Show

    La elegancia automotriz y la alta costura se fusionarán en el BMW Elegance In...
    Juárez / El Paso

    Impulsa ICHEA la educación en Ciudad Juárez con jornada de acreditación

    El Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos (ICHEA) ha dado inicio a la...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.