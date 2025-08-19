Impartirán talleres gratuitos de narración oral “Te juego un cuento”

Publicidad - LB2 -

El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) hace una invitación a la comunidad interesada en la narración y la promoción de la lectura para participar en los talleres gratuitos “Te juego un cuento”, que serán impartidos por la narradora oral escénica Gabriela Ronquillo Morán, del 25 al 29 de agosto en la Sala de Arte Germán Valdés “Tin Tan”.

Ciudad Juárez, Chih .– La actividad está dirigida a personas mayores de 18 años, especialmente narradores, bibliotecarias, ludotecarias y promotores de lectura, así como a quienes trabajan directamente en talleres con infancias.

El objetivo es desarrollar y fortalecer habilidades expresivas, creativas y comunicativas a través del cuento, el canto y el juego, herramientas pedagógicas y lúdicas que favorecen la imaginación, el vínculo afectivo con la niñez y el fomento a la lectura.

El cupo es limitado, por lo que los interesados deberán registrarse previamente en el enlace: https://forms.gle/oSgF9sms6LDpjDmw5.

Los talleres se llevarán a cabo el lunes 25 de agosto de 6:00 a 8:30 de la tarde y del martes 26 al viernes 29 en un horario de 10:00 de la mañana a 12:30 del mediodía.

Gabriela Ronquillo Morán, también conocida como Gala Cuenta Sueños, cuenta con 17 años de trayectoria nacional e internacional en la narración oral y la promoción de la lectura.

Ha representado a México en encuentros culturales en Polonia y en festivales de la República Checa, además de participar en FILEC, FIP, FITSA y CONTARTE en Cuba. Su labor cultural abarca la dirección de festivales como CALI y Cuenta Sueños, la fiesta de la palabra, además de colaboraciones con instituciones como el IMACP, la Secretaría de Cultura y la Alianza Francesa.

Su trabajo también se extiende a círculos de mujeres y espacios comunitarios, donde combina narración, canto y creación escénica.

La directora de IPACULT, Myrna Judith Barajas Martínez, destacó que este tipo de iniciativas buscan fomentar la lectura y cultivar el amor por los libros en la comunidad, a través de actividades interactivas que acerquen a los juarenses a la literatura y a la tradición oral.

La Sala de Arte Germán Valdés “Tin Tan” se ubica en calle Begonias 620 esquina Ignacio Mariscal, frente a la Gran Plaza Juan Gabriel.

