Impartirán a clases de yoga en el MAHCH

El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) invita a la comunidad a participar en las clases de “Yoga en Comunidad”, que inician este sábado 13 de septiembre a las 11:30 de la mañana en el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal (MAHCH).

Ciudad Juárez, Chih .- Las sesiones estarán a cargo de la maestra Susana Correa, quien busca fomentar prácticas que mejoren la calidad de vida de los juarenses, generar una comunidad de practicantes en un espacio seguro y accesible, así como promover la conexión entre mente y cuerpo.

Correa cuenta con una sólida trayectoria académica y profesional: es licenciada en Química con maestría en Ciencias de los Materiales, además de desempeñarse como coordinadora de proyectos en la industria automotriz.

Su pasión por el crecimiento personal y la búsqueda del equilibrio la llevó a descubrir en el yoga una filosofía de vida.

Actualmente está certificada como profesora de yoga de 200 horas por Yoghismo México y avalada por Yoga Alliance, y se encuentra concluyendo un programa de 100 horas en Ashtanga Vinyasa Yoga.

Su formación le ha permitido guiar con empatía y claridad a cada practicante, ofreciendo un espacio donde explorar las propias posibilidades físicas y emocionales.

Por su parte, la directora del IPACULT, Myrna Judith Barajas Martínez, destacó la importancia de generar una agenda cultural diversa que acerque a las familias juarenses y a los visitantes de la región fronteriza a experiencias artísticas y de bienestar en espacios como el MAHCH.

Las clases de “Yoga en Comunidad” estarán abiertas de manera gratuita a personas de todas las edades y niveles de experiencia, con la intención de ofrecer una alternativa accesible para cuidar la salud física y mental, al tiempo que se impulsa el uso de los recintos culturales de la ciudad.

