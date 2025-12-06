Exposición “Exhacienda Santa Inés” inaugura el Festival de la Ciudad en el MAHCH

Publicidad - LB2 -

La muestra fotográfica da inicio a la edición 28 del festival, con una mirada al patrimonio histórico del norte del país.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con la apertura de la exposición fotográfica “Exhacienda Santa Inés: Tierra de Cambios, Arquitectura y Memoria”, el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal (MAHCH) se convirtió este sábado en el punto de partida de la edición 28 del Festival de la Ciudad, una celebración que honra la historia y el legado cultural de Juárez a través de distintas expresiones artísticas.

La muestra fue inaugurada por Ogla Liset Olivas, encargada del despacho del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT), quien agradeció la presencia del público, artistas e invitados especiales. Durante su intervención, declaró formalmente inaugurado el festival, el cual ofrecerá actividades culturales gratuitas hasta el próximo 14 de diciembre en diversos espacios públicos y recintos de la ciudad.

- Publicidad - HP1

La exposición, creada por los fotógrafos Lorena Borja y Gabriel Cardona, ofrece un recorrido visual por los vestigios de la exhacienda Santa Inés, ubicada en la región del Papigochi, en el estado de Chihuahua. Las imágenes capturan la transformación del espacio a lo largo del tiempo, así como los vínculos simbólicos que aún persisten entre su arquitectura y la memoria social, familiar y cultural de sus antiguos habitantes.

Durante el recorrido inaugural, los asistentes pudieron apreciar la propuesta estética y documental que pone en valor un sitio representativo del norte del país, cuya historia se entrelaza con episodios de la Revolución Mexicana y con el desarrollo de la vida rural en Chihuahua. La exhacienda, ahora en ruinas, es presentada como un emblema de resistencia y memoria colectiva.

La obra permanecerá en exhibición en el MAHCH hasta el 18 de enero del 2026, y forma parte de un esfuerzo por vincular el patrimonio tangible con las nuevas generaciones, a través de lenguajes visuales accesibles y reflexivos. Los fotógrafos plantean, desde su lente, una conversación entre el pasado y el presente, con énfasis en la conservación de espacios históricos que muchas veces permanecen fuera del foco público.

La inauguración se desarrolló en un ambiente de reencuentro cultural, que marca el regreso de una de las celebraciones más esperadas en el calendario artístico de la ciudad. El Festival de la Ciudad contempla una programación diversa que incluirá conciertos, teatro, danza, cine y espectáculos multidisciplinarios en distintos puntos del municipio, con el objetivo de promover la participación ciudadana y fortalecer el sentido de identidad local.

Con este primer evento, el Gobierno Municipal, a través del IPACULT, invita a la comunidad juarense a sumarse a las actividades del festival y celebrar en colectivo la riqueza histórica, artística y cultural de Ciudad Juárez, en un espacio abierto a la reflexión, la convivencia y la creación.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.