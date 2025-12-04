Exposición “Exhacienda Santa Inés” abre el Festival de la Ciudad con un viaje a la memoria

Publicidad - LB2 -

La muestra fotográfica se inaugura este 5 de diciembre en el Museo de El Chamizal y estará abierta hasta el 18 de enero.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con una mirada profunda al pasado y una apuesta por preservar la memoria histórica, arranca la edición 28 del Festival de la Ciudad con la inauguración de la exposición fotográfica “Exhacienda Santa Inés: Tierra de Cambios, Arquitectura y Memoria”. La muestra, que se abrirá al público este viernes 5 de diciembre a las 7:00 de la tarde en el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal (MAHCH), estará disponible hasta el 18 de enero de 2026.

Organizada por el Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT), la exposición es un homenaje visual al patrimonio arquitectónico e histórico del estado, a través del lente de los reconocidos fotógrafos Lorena Borja y Gabriel Cardona, quienes recuperan la esencia de la exhacienda Santa Inés, ubicada en la región del Papigochi, en el corazón de la sierra chihuahuense.

- Publicidad - HP1

Lejos de tratarse solo de ruinas o estructuras antiguas, la exhacienda se presenta como un símbolo vivo de identidad social y familiar. Las imágenes exhibidas capturan detalles que remiten a la cotidianidad, al paso del tiempo y a las historias revolucionarias que aún resuenan entre los muros desgastados por los años. La muestra se convierte así en un acto de preservación y resistencia frente al olvido, invitando al espectador a conectar con su historia regional.

Lorena Borja, egresada de la Universidad Autónoma de Chihuahua, ha expuesto su trabajo en México, Cuba, Estados Unidos y Europa, y su obra ha sido reconocida en espacios como la III Bienal de Arte Contemporáneo de Florencia. Su estilo combina una narrativa visual íntima con una propuesta estética que destaca el valor simbólico del entorno.

Por su parte, Gabriel Cardona, fotoperiodista con más de 30 años de trayectoria y docente en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), ha documentado la vida pública y cultural del estado desde distintos frentes. Su trabajo ha sido parte de coberturas periodísticas, proyectos documentales y eventos culturales de alcance nacional e internacional. Su lente se distingue por conjugar técnica, sensibilidad y un enfoque social.

La exposición inaugura el Festival de la Ciudad, un evento que cada diciembre reúne a la comunidad juarense para celebrar la fundación de la ciudad con espectáculos gratuitos de música, teatro, danza, exposiciones y actividades multidisciplinarias. Esta edición número 28 busca fortalecer la identidad cultural de Ciudad Juárez, dar visibilidad al talento local y fomentar el acceso al arte como una herramienta de cohesión social.

El IPACULT invita a la ciudadanía a asistir a esta muestra que, más allá de lo visual, propone una experiencia introspectiva sobre el legado que une a las generaciones y da sentido a los espacios que conforman la historia compartida de Chihuahua. La cartelera completa del festival puede consultarse en las redes oficiales del instituto.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.