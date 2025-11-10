El Festival Arte+Arte presenta ensamble mexicano y función de títeres este martes en el CMA

Publicidad - LB2 -

Estudiantes de música y teatro del CMA mostrarán su talento en dos presentaciones gratuitas para todo público.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) continúa con las actividades del Festival Arte+Arte, y este martes 11 de noviembre, el Centro Municipal de las Artes (CMA) será sede de una doble jornada artística que pone en escena el talento emergente de las y los estudiantes de esta institución formativa.

Las presentaciones iniciarán a las 5:30 de la tarde con el ensamble musical “Requiemstein”, una propuesta que combina piano y percusiones a cargo de alumnos de la carrera de Música del CMA. La obra contará con la participación de los estudiantes Manuel Ramírez, Raquel Gaspar, Abraham Villalobos, Guillermo Valencia, Natalia Carlos, Esmeralda Villalobos, Miguel Ibarra y Jaime Castillo, bajo la dirección de los maestros Jaime Villarreal y César Acosta.

También actuarán como solistas de percusión Sarahi Nava, mientras que al piano se presentarán Manuel Ramírez, José Martínez, Annette Cervantes y Germán Hernández, quienes interpretarán un repertorio diseñado para destacar la calidad técnica y expresiva del alumnado en un ambiente de concierto abierto al público.

Posteriormente, a las 6:30 de la tarde, el escenario se transformará para recibir la función teatral “Yo no fui… títere fue”, dirigida por la docente Alicia Jiménez Meza. En esta obra participan los alumnos de quinto semestre de la carrera de Teatro Diego Adrián Faudoa Escamilla, Laura Dayanna Pineda Oropeza y Víctor Valenzuela Ortiz, con una propuesta escénica que explora el teatro de títeres desde el humor y la crítica social.

El programa incluye el sketch individual “Elena la ballena”, de autoría de la estudiante Laura Dayanna Pineda Oropeza, así como el sketch grupal “Chímpete, Chámpata”, del dramaturgo Javier Villafañe, conocido por su trabajo en teatro popular y títeres. Ambas piezas buscan conectar con públicos de todas las edades a través de la creatividad, el juego escénico y la narración lúdica.

Estas actividades forman parte del cierre de semestre del CMA, y permiten que las y los alumnos pongan en práctica lo aprendido en las aulas, siendo evaluados en un entorno real de presentación pública. El IPACULT subrayó que Arte+Arte tiene no solo un carácter artístico, sino también académico y formativo, al fortalecer las competencias escénicas, interpretativas y colaborativas del estudiantado.

El festival se realiza con entrada libre y está diseñado para acercar a la comunidad a las expresiones culturales locales, ofreciendo espectáculos de calidad en espacios públicos accesibles. A través de este esfuerzo, el Gobierno Municipal busca impulsar el desarrollo artístico de las nuevas generaciones y fomentar el orgullo por el talento juarense.

IPACULT extendió la invitación a toda la comunidad para asistir este martes al Centro Municipal de las Artes, ubicado en el Centro Histórico, y apoyar con su presencia a los jóvenes creadores que dan vida y voz al arte en Ciudad Juárez.

