Disfrutaron juarenses presentación “Noche de Blues, Noche de Jazz” con Fortunato Pérez en el Festival de la Ciudad

El maestro del saxofón fue reconocido por sus 45 años de trayectoria durante una velada musical en el Centro Cultural Ernesto Ochoa Guillemard.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Ciudad Juárez vivió una velada marcada por la elegancia musical, la improvisación y la emotividad con la presentación “Noche de Blues, Noche de Jazz”, a cargo del maestro Fortunato Pérez, realizada en el Centro Cultural Ernesto Ochoa Guillemard como parte de las actividades del vigésimo octavo Festival de la Ciudad.

El concierto se desarrolló en el marco de la celebración del 366 aniversario de la fundación de Ciudad Juárez, reuniendo a público de distintas generaciones que acudió desde temprana hora para presenciar la actuación de uno de los músicos más influyentes de la escena jazzística de la región.

Durante la presentación, Fortunato Pérez ofreció un programa que combinó piezas clásicas del jazz, momentos de improvisación y composiciones propias, logrando una atmósfera íntima que fue reconocida por la audiencia con aplausos prolongados.

La interpretación se distinguió por su sensibilidad y por la profundidad sonora que caracteriza su estilo.

La cercanía del músico con el público se hizo evidente a través de anécdotas y reflexiones compartidas entre cada pieza, lo que permitió un diálogo directo con la audiencia y reforzó el carácter personal de la velada, convirtiendo el concierto en una experiencia más allá de lo estrictamente musical.

Originario de Poza Rica, Veracruz, Fortunato Pérez llegó a Ciudad Juárez en 1994 con un saxofón y recursos limitados, iniciando un camino que con el paso de los años lo llevó a consolidarse como una figura clave en la vida cultural de la frontera.

Desde entonces, ha formado generaciones de músicos y ha compuesto obras interpretadas por orquestas locales.

Su trayectoria incluye también giras nacionales junto a artistas de reconocido prestigio como Emmanuel, José José, Rocío Dúrcal y Dulce, experiencia que ha enriquecido su propuesta artística y su aportación a la música en la ciudad.

Al finalizar el evento, la encargada del despacho del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez, Ogla Liset Olivas, entregó al maestro un reconocimiento por sus 45 años de trayectoria, destacando su disciplina, su constancia y su contribución al fortalecimiento de la identidad cultural juarense.

La noche concluyó entre ovaciones y muestras de reconocimiento hacia un músico que ha hecho de Ciudad Juárez su hogar artístico.

