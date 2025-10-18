Disfrutaron juarenses la proyección “El despertar del Diablo” en el MAHCH

Publicidad - LB2 -

Con una gran asistencia y un ambiente lleno de emoción, el Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) presentó anoche la proyección del clásico de terror “El despertar del Diablo” (The Evil Dead, 1981), como parte del Ciclo de Cine de Terror que se realiza durante octubre en el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal (MAHCH).

Ciudad Juárez, Chih .- Decenas de juarenses se dieron cita para disfrutar de esta icónica cinta dirigida por Sam Raimi, considerada una de las películas más influyentes del género de horror por su estilo innovador y su atmósfera intensa.

Con cobijas, sillas y botanas en mano, las familias y grupos de amigos transformaron el jardín del museo en una sala de cine al aire libre, demostrando el creciente interés del público por estas actividades culturales.

La directora del IPACULT, Myrna Judith Barajas Martínez, destacó la gran respuesta de la ciudadanía ante este tipo de propuestas que combinan cultura y convivencia.

“Nos da mucho gusto ver cómo la gente se apropia de estos espacios. Este ciclo no solo busca ofrecer buen cine, sino fortalecer la vida comunitaria y el disfrute de nuestros espacios públicos”, señaló la funcionaria.

El Ciclo de Cine de Terror continuará en las próximas semanas con más películas emblemáticas del género, el viernes 24 de octubre se proyectará El resplandor (1980), dirigida por Stanley Kubrick, mientras que el 31 de octubre será el turno del clásico Halloween (1978), de John Carpenter.

Todas las funciones son gratuitas, de clasificación C, y se realizan a las 8:00 de la noche en el MAHCH.

El programa “Ciclos de cine” del IPACULT ha logrado consolidarse como una de las iniciativas más exitosas del instituto, al llevar la magia del séptimo arte a distintos espacios de la ciudad y fomentar la convivencia cultural.

En esta temporada, las funciones de terror se han convertido en uno de los atractivos más esperados por el público fronterizo, que ha respondido con entusiasmo y participación.

Con propuestas como ésta, el Gobierno Municipal y el IPACULT reafirman su compromiso de seguir acercando la cultura a todos los sectores de la comunidad, generando experiencias que combinan arte, entretenimiento y tradición en un mismo espacio.

