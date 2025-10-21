Disfruta la agenda cultural del Día de Muertos en el Paso del Norte

Publicidad - LB2 -

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Cultura, invita a las y los juarenses a disfrutar la agenda cultural que tendrá lugar en el Centro Cultural Paso del Norte (CCPN) del 24 de octubre al 7 de noviembre.

Ciudad Juárez, Chih .- El objetivo es celebrar las festividades del Día de Muertos y fortalecer los lazos comunitarios a través del arte y la cultura.

Brenda Rodríguez, subsecretaria de Cultura, informó que todas las actividades serán completamente gratuitas, aunque con cupo limitado, por lo que se recomienda a las y los interesados llegar con anticipación.

La programación iniciará con la proyección del documental “El Último Viaje”, de Rodolfo Santamarina, que aborda el acompañamiento en procesos de final de vida y duelo, inspirado en las ideas de Federico Rebolledo. La presentación se realizará en la Cineteca Juárez con dos funciones, a las 18:00 y 20:00 horas.

El sábado 25 de octubre, a las 19:00 horas, se presentará la obra de teatro “El Coyul”, en el Teatro Experimental Octavio Trías. Esta puesta en escena surge como una protesta ante la violencia contra las mujeres y los feminicidios, así como por el ecocidio que afecta a las comunidades originarias del estado de Oaxaca.

Posteriormente, el miércoles 30 de octubre, el público podrá disfrutar la obra “Iba Matando Canallas”, de Pilo Galindo, también en el Teatro Experimental Octavio Trías, a las 19:00 horas. La obra es una reflexión sobre los movimientos estudiantiles y las transformaciones sociales y políticas.

El sábado 1 de noviembre a las 19:00 horas se llevará a cabo la Caminata Literaria “Destierros” en la Biblioteca del Parque Central, una actividad que contará con diversas paradas temáticas donde artistas locales narrarán cuentos inspirados en la mitología mexicana.

Finalmente, el 7 de noviembre a las 19:00 horas, en el Teatro Experimental Octavio Trías, se presentará la obra “Los Muertos”, de la compañía Telón de Arena, que invita a reflexionar sobre la ausencia, el duelo y la necesidad de recordar a quienes ya no están.

Para más información sobre la cartelera, pueden consultar las redes sociales oficiales de la Secretaría de Cultura Zona Norte, del Centro Cultural Paso del Norte y de la Cineteca Juárez.

