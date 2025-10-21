Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
octubre 21, 2025
    Publicidad - LB1B -
    octubre 21, 2025 | 12:33
    InicioTelón

    Disfruta la agenda cultural del Día de Muertos en el Paso del Norte

    Telón

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Cultura, invita a las y los juarenses a disfrutar la agenda cultural que tendrá lugar en el Centro Cultural Paso del Norte (CCPN) del 24 de octubre al 7 de noviembre.

    Ciudad Juárez, Chih .- El objetivo es celebrar las festividades del Día de Muertos y fortalecer los lazos comunitarios a través del arte y la cultura.

    Brenda Rodríguez, subsecretaria de Cultura, informó que todas las actividades serán completamente gratuitas, aunque con cupo limitado, por lo que se recomienda a las y los interesados llegar con anticipación.

    - Publicidad - HP1

    La programación iniciará con la proyección del documental “El Último Viaje”, de Rodolfo Santamarina, que aborda el acompañamiento en procesos de final de vida y duelo, inspirado en las ideas de Federico Rebolledo. La presentación se realizará en la Cineteca Juárez con dos funciones, a las 18:00 y 20:00 horas.

    El sábado 25 de octubre, a las 19:00 horas, se presentará la obra de teatro “El Coyul”, en el Teatro Experimental Octavio Trías. Esta puesta en escena surge como una protesta ante la violencia contra las mujeres y los feminicidios, así como por el ecocidio que afecta a las comunidades originarias del estado de Oaxaca.

    Posteriormente, el miércoles 30 de octubre, el público podrá disfrutar la obra “Iba Matando Canallas”, de Pilo Galindo, también en el Teatro Experimental Octavio Trías, a las 19:00 horas. La obra es una reflexión sobre los movimientos estudiantiles y las transformaciones sociales y políticas.

    El sábado 1 de noviembre a las 19:00 horas se llevará a cabo la Caminata Literaria “Destierros” en la Biblioteca del Parque Central, una actividad que contará con diversas paradas temáticas donde artistas locales narrarán cuentos inspirados en la mitología mexicana.

    Finalmente, el 7 de noviembre a las 19:00 horas, en el Teatro Experimental Octavio Trías, se presentará la obra “Los Muertos”, de la compañía Telón de Arena, que invita a reflexionar sobre la ausencia, el duelo y la necesidad de recordar a quienes ya no están.

    Para más información sobre la cartelera, pueden consultar las redes sociales oficiales de la Secretaría de Cultura Zona Norte, del Centro Cultural Paso del Norte y de la Cineteca Juárez.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:38:56
    ADN TV

    EL PODCAST 083 | No son juguete son famila con Alma Arredondo

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart En Ciudad Juárez, el bienestar animal no es un...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Estado

    El bienestar del pueblo, siempre nuestra prioridad: Rosana Díaz

    Hoy quiero reconocer el enorme esfuerzo del pueblo y del Gobierno de México ante...
    Juárez / El Paso

    Reconocen a BRP por su compromiso con Ciudad Juárez y la innovación industrial

    El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar participó en la ceremonia de inicio de producción...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.