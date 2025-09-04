Disfruta del espectáculo de danza “Toritos de México” este sábado

Publicidad - LB2 -

El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) invita a la comunidad juarense a disfrutar este sábado 6 de septiembre del espectáculo “Toritos de México: donde braman los sones”, que será presentado en el Foro Mtra. Claudia Gutiérrez Chaparro del Centro Municipal de las Artes (CMA).

Ciudad Juárez, Chih .- La función estará a cargo de la Compañía de Danza “México, Fiesta y Tradición” del CMA, bajo la dirección de Lilia del Rocío Ruvalcaba Rizo y Carlos Guerrero Mercado, quienes llevarán al público en un recorrido por distintas regiones del país, unidas por la fuerza simbólica del toro dentro de la danza popular y el carácter festivo de los sones.

Uno de los atractivos de esta temporada es que cada presentación incorpora variaciones en su repertorio, lo que enriquece la experiencia de los asistentes al mostrar nuevas coreografías en cada encuentro y de este modo, el público puede redescubrir la diversidad del folclor mexicano en cada función.

Con más de 23 años de trayectoria, la Compañía de Danza “México, Fiesta y Tradición” se ha consolidado como un referente cultural de Ciudad Juárez.

A lo largo de su historia ha representado al municipio en escenarios locales, estatales, nacionales e incluso internacionales, mostrando la vitalidad y riqueza del arte mexicano.

La agrupación está conformada por alumnos y exalumnos del CMA, así como por integrantes de la comunidad fronteriza, desde niños hasta adultos, quienes reciben formación en danza contemporánea, zapateado español, expresión corporal y repertorio folclórico sin costo alguno.

Esta característica convierte a la compañía en un espacio de formación artística abierto, incluyente y con un fuerte sentido comunitario.

La directora del IPACULT, Myrna Judith Barajas Martínez, destacó que el objetivo de esta iniciativa es “dar a conocer a la sociedad fronteriza nuestra historia, folclor y tradiciones a través de la danza y, al mismo tiempo, acercar al público al CMA y continuar con la formación de jóvenes ejecutantes en esta disciplina”.

De esta manera, el Gobierno Municipal, a través del IPACULT, reafirma su compromiso con la promoción del arte y la preservación de las tradiciones mexicanas.

