Disfruta de “El Resplandor” este viernes en el MAHCH

El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) continúa encendiendo la pantalla grande con su Ciclo de Cine de Terror y esta semana invita al público juarense a disfrutar de la icónica película “El Resplandor” (The Shining), del maestro Stanley Kubrick.

Ciudad Juárez, Chih .- La proyección se llevará a cabo este viernes 24 de octubre a las 8:00 de la noche en los jardines del Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal (MAHCH), con entrada gratuita.

Considerada una obra maestra del terror psicológico, la cinta británico-estadounidense de 1980 está protagonizada por Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd y Scatman Crothers; se basa en la novela homónima de Stephen King publicada en 1977.

La historia sigue a Jack Torrance, un escritor que acepta un empleo como vigilante de invierno en un aislado hotel de montaña, donde poco a poco comienza a perder la razón, arrastrando a su familia a una pesadilla sin retorno.

Con clasificación C, la función está dirigida exclusivamente a público adulto. El IPACULT recuerda que no se permitirá el ingreso con bebidas alcohólicas, e invita a los asistentes a disfrutar de una experiencia cinematográfica al aire libre, ideal para la temporada de otoño.

La directora del Instituto, Myrna Judith Barajas Martínez, señaló que este ciclo aprovecha el espíritu de octubre para ofrecer al público fronterizo una alternativa cultural distinta.

“El cine de terror tiene una magia especial en estas fechas y queremos que las familias y los cinéfilos puedan vivirlo en un entorno diferente, rodeados de historia y naturaleza”, expresó la funcionaria.

Barajas Martínez adelantó que el programa cerrará el viernes 31 de octubre con la proyección del clásico “Halloween” (1978), de John Carpenter, uno de los títulos más influyentes del género.

El programa “Ciclos de Cine” forma parte de las estrategias del IPACULT para descentralizar la cultura y llevar el séptimo arte a todos los rincones de la ciudad, transformando plazas, parques y espacios públicos en auténticas salas de cine bajo las estrellas.

Con este tipo de actividades, el Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Cruz Pérez Cuéllar y el IPACULT reafirman su compromiso con el impulso del arte y la cultura como herramientas de encuentro y participación social, ofreciendo opciones gratuitas y de calidad para el disfrute de toda la comunidad juarense.

